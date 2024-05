“És una barbaritat”. La Crida per Sabadell hi insisteix: exigeix al Govern municipal que les famílies vulnerables no paguin les dues taxes de residus, de l’Ajuntament i de Consell Comarcal. Fins ara, unes 12.000 llars sabadellenques amb menys recursos econòmics no havien de sufragar el tribut. Des d’aquest any hauran de pagar com a mínim 28 euros a l’any –15 euros de la taxa municipal i 13 de la comarcal, de nova creació–.

“El Govern municipal ho hauria d’haver recollit en la modificació del tribut”, assegura la portaveu de la Crida, Anna Lara. “El PSC sabia que passaria exactament això, ho ha amagat deliberadament i ara es vol desentendre de la situació de les veïnes de la ciutat”, argumenta. La formació alternativa presentarà qun moció per forçar els canvis al ple municipal del pròxim dilluns.

Des d’aquest any hi ha dues taxes de residus, una municipal que serveix per sufragar la recollida i trasllat de les deixalles, i una delegada al Consell Comarcal, corresponent al tractament dels residus en les plantes del Consorci de Residus. Així, una llar mitjana de Sabadell passa de pagar 72,36 euros anuals (2023) a 155,26 euros (2024) entre els dos rebuts, és a dir, més del doble (+114%). Més detalls.

Aquí estem parlant de la quota mitjana, que varia segons els membres de la llar i la renda familiar. Cap dels dos tributs té en compte si es recicla o no a escala individual i, de fet, el tribut del Consell perjudica Sabadell en tot el seu conjunt per la falta de reciclatge. Amb prou feines se separa el 21% de les deixalles de la ciutat.

La falta de distinció entre qui recicla i qui no és un dels altres defectes assenyalats per la formació alternativa. “No se li pot dir a qui fa tot el reciclatge que ‘mala sort’”, apunta i lamenta: “Sabadell té un problema molt greu. Els municipis que han implementat el porta a porta poden tenir en compte quines famílies reciclen. La nostra ciutat no està preparada per aquesta realitat”.

Que el tractament dels residus l’hagi de pagar directament el contribuent no és un canvi exclusiu de Sabadell: una nova normativa de la Unió Europa obliga tots els municipis de l’Estat a fer-ho d’aquesta manera. La Crida entén el context, però critica que no es compleixi tot el que recull la norma. “La UE també demana que es facin bonificacions per a les famílies vulnerables, i per les que facin reciclatge i compostatge. Si es compleix la llei, que es faci del tot”, sentencia Lara.