La mort de fotògraf i guia sabadellenc Toni Espadas el passat dilluns a Etiòpia ha provocat una allau de mostres de condol i tributs des de diferents àmbits. La notícia va commocionar Rift Valley Expeditions, agència de la qual n’era cofundador, amb seu a la cantonada de la carretera de Barcelona amb el carrer d’Alemanya de Sabadell.

Des de l’empresa han explicat al Diari que el fatal desenllaç hauria estat producte d’un “tret fortuït”, amb un component d’infortuni i “mala sort”. Així ho explica el director de l’agència, Adrià Grau, que descarta que es tractés d’un tiroteig o un atac directe contra el grup desplaçat al país africà. A pesar de la prudència al voltant dels fets, encara en fase d’investigació, reitera que no es pot parlar d’intencionalitat.

“Cal entendre el context en què viuen, una població que en pocs anys ha passat de portar llances a anar amb armes. Són utilitzades per defensar-se, sobretot pels robatoris d’animals i recursos clau per a la supervivència, però mai contra viatgers”, apunta. “És un fet aïllat. Un accident. Hi havia un conflicte entre dues ètnies de la zona, que no tenia res a veure amb la gent que estava en aquell destí en aquell moment”, lamenta.

Un succés al sud d’Etiòpia

En aquest sentit, Grau recorda que la zona on va tenir lloc el tràgic succés no és el nord d’Etiòpia, on es viu des de fa anys un conflicte armat, la guerra de Tigray. Els fets van passar en una regió al sud del país, a més de 1.200 quilòmetres. Un indret que, segons el mateix director, destaca per l’hospitalitat dels residents amb les persones arribades de fora. “Per a ells, el turisme és una font d’ingressos i tenen una actitud sempre acollidora”, remarca.

De fet, Espadas pretenia plasmar en el documental que gravava amb el mitjà xilè ‘Canal 13’ una mirada alegre del lloc, desmarcada de la violència que de vegades s’atribueix a determinades tribus de la zona. “Sempre li havien interessat la diversitat cultural i antropològica del continent, però, en concret, la regió de la vall de l’Omo, a Etiòpia. Volia posar especial èmfasi a fer saber que els mursi, sempre titllats com una ètnia perillosa, són tot el contrari”, exposa.

A l’espera de l’homenatge

Espadas estava elaborant el programa per explicar les meravelles -tal com ho havien titllat els mateixos productors- d’aquest punt. Addis Abeba havia estat una de les primeres parades. Desgraciadament, el projecte va acabar de la pitjor manera.

De moment, l’entorn del fotògraf no ha pogut detallar quan es podrà repatriar el seu cos. S’espera que aleshores es pugui organitzar un sentit homenatge.