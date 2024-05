Un tram del carrer de Ferran Casablancas, tallat al trànsit durant tres setmanes

Les obres per retirar els estabilitzadors de la façana de la fàbrica Bosser continuen aquesta setmana a la banda del carrer de Ferran Casablancas. Per poder dur a terme les obres, però, el tram d’aquesta via entre els carrers de Montserrat i d’Alemanya quedarà tallat al trànsit durant tres setmanes, segons la previsió de l’Ajuntament. Els veïns amb gual a la meitat del tram del carrer on no hi ha la fàbrica, hi podran continuar accedint.

Un dels itineraris alternatius recomanats és seguir pel carrer de Montserrat, creuar la carretera de Barcelona i girar a l’esquerra al primer trencall possible, el carrer d’Ausiàs Marc, continuar per Pau Claris, creuar novament la carretera i seguir pel carrer d’Alemanya.

El tram del carrer de Ferran Casablancas situat entre els carrers de Zurbano i de Duran i Sors canviarà de sentit per facilitar que es pugui girar pel carrer de Sant Pau i incorporar-se de nou al carrer d’Alemanya.

Quan s’acabin de retirar els suports metàl·lics i els blocs de formigó es refarà la vorera. Mentre durin les obres, dos trams del carrer d’Alemanya quedaran a disposició dels operaris, que els faran servir de magatzem i espai de maniobres.

Les obres van a càrrec de la propietat i estan supervisades per tècnics municipals. Abans de treure els suports, se n’han instal·lat uns altres a l’interior de la finca per continuar preservant la façana, que està protegida. Els treballs es fan per requeriment del consistori.