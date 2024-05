ERC proposa construir la biblioteca de Gràcia a l’actual parc de Bombers

ERC ha proposat al govern municipal construir la biblioteca de Gràcia a l’actual parc de Bombers, després que el ple municipal aprovés el pla urbanístic per a canviar la seva ubicació a un altre punt de Gràcia. Una proposta que el govern encara no ha confirmat, que manté que el Districte 5è “no és només Gràcia” i que s’abordaran “possibles usos d’aquest espai quan hi hagi un calendari de construcció del nou parc”.

El districte 5è (Merinals, Can Gambús, la Serra d’en Camaró, Can Feu i Gràcia) és l’únic de Sabadell que no té biblioteca pública, i fa anys que hi ha veïns que la reclamen, des de 1973. ERC, prèviament, havia situat com una prioritat la construcció de l’equipament a l’antiga fàbrica Sallarès Deu, on ara està previst ubicar l’Escola de Restauració.

Des del 2013, els veïns de Gràcia utilitzaven la biblioteca de l’institut Pau Vila, coneguda popularment amb el nom de Biblioteca Pública, un acord “temporal i provisional” que pagaven els veïns, però finalment van abandonar el projecte fa ara un parell d’anys.