La Colònia Morellana de Sabadell celebra el 55è sexenni en honor a la Mare de Déu de Vallivana

El poble de Morella (Castelló) celebra aquest any el 55è sexenni en honor a la Mare de Déu de Vallivana, i les celebracions també es viuran a Sabadell. És considerada la festa major del municipi, i se celebra cada sis anys, aquest cop, del 17 al 27 d’agost. “És una festa massa solemne que no podem fer cada any perquè portaria molta feina. La solemnitat es va conservant, de moment”, diu el sabadellenc Eladi Adell.

I ja fa 65 anys de l’entronització d’aquesta mare de déu a Sabadell, a l’església de Sant Vicenç de la Creu Alta. A Sabadell, encara hi ha diverses famílies que tenen els seus orígens a Morella, perquè el municipi valencià va viure una crisi del sector tèxtil que va ser l’origen de l’emigració de molts morellans a Sabadell, on van ser ben rebuts en diverses empreses tèxtils perquè tenien els coneixements per treballar-hi.

Enguany, la Colònia Morellano Catalana – Sabadell celebra de nou la seva trobada. Serà diumenge, 2 de juny. A les 12.30 h es farà una missa concelebrada a la parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta. A les 14.30 h se celebrarà el dinar de germanor a l’hotel Urpí. Per la reserva dels tiquets del dinar, cal trucar a Eladi Adell (687 63 10 82 / 937 10 64 02).