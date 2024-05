Les infraestructures, a debat amb els agents econòmics i social de Sabadell

En paraules de l’alcaldessa, Marta Farrés, “la bona salut de les empreses afavoreix que hi hagi llocs de treball i això repercuteix en el benestar de la ciutadania. Contribuir al desenvolupament d’empreses i indústries forma part també de les polítiques socials. Per això – continua Farrés – treballem al costat del teixit econòmic i, entre altres línies d’acció, treballem per la millora de les infraestructures actuals i la dotació d’altres que afavoreixin la competitivitat i el naixement, creixement i consolidació d’empreses a la ciutat”.

Entre els projectes que s’hi han abordat durant la jornada d’avui, s’ha parlat del Portal Sud que s’està construint i renovarà completament aquest accés de la ciutat i de les gestions fetes per agilitar la construcció de la Ronda Nord, una infraestructura clau per a la connexió entre Terrassa, Sabadell i Castellar, per obrir la comarca al Baix Llobregat i que a nivell de ciutat permetrà abordar la pacificació de la Gran Via i descongestionar l’avinguda d’Estrasburg. També s’ha abordat la futura construcció d’una rotonda a la Ronda Ebre, que facilitaria la mobilitat al polígons.