Saps on és… l’Associació de Persones Sordes de Sabadell?

El 1959 es va fundar l’Associació de Persones Sordes de Sabadell. L’entitat promou la integració social, laboral i familiar de totes les persones associades sordes o amb problemes de visió.

Els seus membres, de 16 anys en amunt, participen en trobades amb altres associacions culturals, recreatives, educatives i esportives d’interès pel seu desenvolupament i integració en tots els aspectes. Un dels aspectes pels quals treballa aquesta organització és per trencar les barreres de comunicació que es poden trobar les persones sordes i, així, contribuir perquè es puguin desenvolupar de forma plena. L’associació també organitza cursos, com un intensiu de llengua de signes que farà aquest estiu, conferències, concursos culturals, competicions esportives, exposicions individuals i col·lectives, etc.

Tot, o bona part, organitzat i dut a terme a la seu que l’associació té al carrer de l’Escola Pia, 26 (Centre). L’any 1993, la Generalitat de Catalunya va declarar l’Associació de Persones Sordes de Sabadell d’utilitat pública. Dona servei als veïns de Sabadell i també de la comarca.