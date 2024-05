Ferran Costa, Ángel Viadero i Ignasi Senabre, els tècnics que més sonen per a la banqueta del CE Sabadell

L’operació-renovació ha començat en el Sabadell. Després d’anunciar-se oficialment la desvinculació de Carlos Rosende, Óscar Cano i Elías Martí, el club ha posat en marxa la maquinària per planificar la pròxima temporada 24/25 a Segona Federació. Un dels candidats a la direcció esportiva és Lucas Viale, qui ja ha mantingut contactes i coneix el projecte arlequinat. No es descarten altres opcions -damunt la taula hi ha el possible retorn de Miguel de Hita -, però aquesta setmana podria quedar definitivament tancada aquesta carpeta.

És el pas previ a l’elecció del nou entrenador, peça cabdal per aspirar a l’objectiu de l’ascens. En aquest sentit, el club vol algú que conegui a la perfecció la categoria. De fet, també han aparegut diversos noms de possibles candidats precisament relacionats a clubs que han fet una bona temporada passada a Segona Federació. És el cas d’Ángel Viadero, un entrenador amb una gran experiència (55 anys) que va fregar l’ascens amb el Lleida Esportiu. Va quedar-se a les portes del títol i després va caure en la primera eliminatòria del play-off davant el Yeclano. Racing Santander és el club de la seva vida, però també ha estat a les banquetes de Ponferradina, SD Eibar, Pontevedra, Noja, Sestao River -el va fer campió i va estar a prop de l’ascens a Segona A- o Melilla.

Ferran Costa i Ignasi Senabre són d’un perfil més jove. Menys experiència i moltes ganes de progressar. El nom de Ferran Costa ha sonat amb força arran dels contactes de Lucas Viale amb el Centre d’Esports. Seria la seva gran opció, però també la més complicada. Aquesta última temporada va liderar la banqueta del Badalona Futur, fins a situar-se líder. Llavors va aparèixer l’Andorra, que el va fitxar per substituir Eder Sarabia fent el salt a Segona Divisió A. No va poder evitar el descens i el Badalona Futur també va tenir una davallada, quedant sense opcions al play-off. Anteriorment, Costa va dirigir el Castelldefels, Marianao Poblet, Damm (cadet), Manresa i Gimnàstic Manresa juvenil. El 2019 va ser el segon de Xavi Molist al Terrassa. El seu gran mèrit seria l’històric ascens del CE Manresa a Segona Federació.

Senabre s’ha convertit en l’artífex dels èxits del CE Europa. Va pujar a Segona Federació i aquesta passada temporada va tenir opcions al títol i ascens directe a Primera Federació fins a l’última jornada. En el play-off es va veure superat pel Betis Deportivo. Va començar la seva trajectòria en el futbol Base del Sant Andreu i després d’una experiència a la Gramenet, va incorporar-se al Centre d’Esports Sabadell (2015) per dirigir el juvenil (ascens a Divisió d’Honor) i posteriorment, l’equip B a Tercera Divisió. A l’Europa va començar al juvenil i s’ha consolidat al primer equip.