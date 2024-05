“Hi ha tractaments per reduir les cèl·lules zombis”

“L’envelliment cel·lular es dona quan falla la informació genètica, per culpa d’un desgast de determinades proteïnes”, anota el doctor Daniel Adán, especialista en medicina regenerativa del grup Policlínic. Adán va exposar els seus coneixements sobre el desgast cel·lular dimarts passat en una nova conferència organitzada per l’associació de sèniors de Sabadell, EUTIME, per acostar coneixement a tota la ciutadania interessada. “Quan aquesta informació genètica falla, es produeix una pèrdua de cèl·lules bones i un augment de cèl·lules zombis”, detalla l’expert. Tot i que tendim a associar aquest envelliment amb un factor estètic o física, Adán va recordar a la conferència que l’envelliment cel·lular “està més lligat a un deteriorament dels òrgans”.

“Hi ha tractaments”, explica el doctor, que permeten reduir aquest gruix de cèl·lules zombis. Preguntat pels beneficis més immeditats d’iniciar una d’aquestes cures, l’entès en medicina regenerativa apunta que “l’usuari tindrà més energia, menys dolors i notarà una millora a nivell cognitiu, de memòria i agilitat mental”. Sobre les franges d’edat més idònies, subratlla que “totes ho són”. Aquesta conferència s’havia de celebrar l’any passat, però es va haver d’anul·lar; i va tornar a convocar-se de nou, en aquesta edició.

Xerrades sobre IA

El passat mes d’abril, EUTIME ja va celebrar dues sessions per conèixer els avantatges i els inconvenients de la intel·ligència artificial. L’entitat va celebrar dues sessions per desxifrar aquesta nova tecnologia, amb l’expert en la matèria Agustí Padrós, enginyer de Telecomunicacions.