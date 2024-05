El dispositiu que els Mossos d’Esquadra han desplegat a primera hora d’aquest dimecres contra una organització de ‘teloners’ especialitzada en assalts violents a vies ràpides ha finalitzat amb sis persones detingudes. Fonts policials han indicat que s’han fet sis entrades i escorcolls a domicilis de Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Badalona i l’Hospitalet de Llobregat. A més, s’han recollit diversos objectes sostrets, procedents de robatoris.

La investigació es va iniciar a finals d’octubre a partir d’un assalt violent que va passar a l’AP-7 a Tarragona. D’acord amb els Mossos, el grup utilitzava vehicles robats per cometre els fets. La investigació segueix oberta.

En el dispositiu d’aquest dimecres hi han pres part un centenar d’efectius de la divisió de Trànsit, que és qui ha liderat l’actuació, així com agents de la unitat d’investigació de Rubí i de la de Gavà.

Segons han indicat fonts dels Mossos, dels sis detinguts, quatre estan investigats per formar part de l’organització, un per requeriment judicial de detenció i un altre per trencament de condemna.

Hi ha un setè investigat que es troba internat a un centre penitenciari i que serà detingut per aquests fets durant les properes hores.

A banda, s’investiga a una altra persona per un delicte contra la salut pública.