Un veí de Sabadell es va vendre un Degas valorat en uns 12 milions per 926 euros. El titular és sens dubte cridaner. L’operació es va produir al popular portal Todocolección l’any 2021. Ara, el Punt Avui ha tret a la llum aquesta història, que tindria com a implicat un descendent de l’empresari Joan Llonch Salas, que es va treure de sobre la pintura pensant que era una falsificació.

Segons el citat mitjà, el comprador no ha volgut revelar la seva identitat, malgrat que tot apunta que és català i que era coneixedor del veritable valor de l’obra. El sabadellenc el va posar en subhasta fa tres anys per un euro. El perspicaç col·leccionista, nou propietari del quadre, havia encarregat un estudi per esbrinar l’autoria. Fins que va veure que, en efecte, era original del prestigiós pintor impressionista francès Edgar Degas, artista de finals del segle XIX.

La troballa d’aquesta obra, un pastel sobre cartró de títol Elogi del maquillatge, de 48 x 62,5 cm, s’ha presentat aquesta setmana a l’Institut Francès de Madrid. Pocs podien imaginar en veure’l la història que amagava l’obra.

Llonch Salas, que va ser president del Banc de Sabadell, va adquirir aquest Degas el 1940 a Francisco Mario Ricart, segons consta en el rebut que els hereus de l’industrial van adjuntar a la subhasta de Todocolección. Al mateix portal n’hi van penjar més, de documentació valuosa, que ha estat clau per certificar la peça, que ha viscut un llarg periple fins a arribar a mans del seu afortunat propietari actual.