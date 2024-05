“Europa ha d’apostar per espais de referència com la depuradora de Sabadell“. L’europarlamentari socialista Javi López ha fet una visita aquest dimecres a les instal·lacions del Biotop del Grup Cassa a Sabadell, acompanyat del primer tinent d’alcaldessa i diputat del PSC al Parlament, Pol Gibert, i representants de la companyia d’aigües.

“Són una referència en la gestió de recursos hídrics a Catalunya”, ha assegurat sobre la planta de depuració. López ha assegurat que les inversions de Cassa són un exemple en un context de “sequera estructural”. López ha apuntat que s’ha d’anar cap a una “descarbonització” i una millor gestió dels recursos hídrics en els pròxims cinc anys i que aquest procés passarà pel Parlament Europeu.

López ha destacat la importància de les energies renovables i el biogas, també presents a la planta de Cassa, tot destacant el model “publicoprivat” en què empresa, institucions i la Unió Europea tenen un paper cabdal, que ha invertit cinc milions d’euros en el projecte de Biotop, un exemple de com els Next Generation han servit per “invertir i no per retallar” en els últims anys.