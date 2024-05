Recomanacions per evitar la picada del mosquit tigre

L’arribada del bon temps i l’increment de la temperatura, especialment després d’uns dies de pluja, formen unes condicions ideals per a l’augment de la població de mosquit tigre. És per això que, un any més, l’Ajuntament de Sabadell recorda les recomanacions i demana la col·laboració ciutadana per prevenir la proliferació d’aquest insecte.

Amb les accions informatives es vol sensibilitzar la població sobre la importància d’evitar la proliferació del mosquit tigre i donar consells pràctics per evitar-ne la cria als espais privats. Aquestes recomanacions també es difonen a les xarxes socials i a la web de l’Ajuntament.

Què puc fer per evitar-ho?

La més eficaç és buidar o netejar els espais on es produeixen petites acumulacions d’aigua, gerros exteriors, cendrers, zones de desguàs, etc., on aquesta espècie creix i es reprodueix.

Tapar amb mosquitera o un altre sistema els bidons d’aigua de regar

Vigilar i netejar de restes de fulles les zones de drenatge o canals de desguàs

Evitar forats i depressions a terra que puguin acumular aigua

Renovar l’aigua de les arquetes dels embornals de fonts dos cops per setmana

Els peixos a les basses i fonts ornamentals són bons depredadors de larves i ous

El mosquit tigre, a diferència del mosquit comú, es reprodueix en petites acumulacions d’aigua (testos i cendrers a l’exterior, zones de desguàs, etc.). Per aquest motiu, la mesura més eficaç és buidar o netejar aquests espais i, en cas de tenir bidons de recollida d’aigua de pluja o similar, és important tapar-los amb una mosquitera i revisar-la periòdicament (un petit forat de 2mm és suficient perquè puguin criar).

Taller “Mosquits a la vista!”

Aquest curs 2023-2024, un total de 480 alumnes de primer d’ESO de diferents centres educatius de la ciutat han realitzat un taller relacionat amb aquesta qüestió, organitzat per l’Ajuntament. “Mosquits a la vista!” ha servit per aprendre a evitar la reproducció d’aquests insectes i també a com utilitzar la plataforma ciutadana “Mosquito Alert”, amb la qual es genera informació i coneixement vàlid per afavorir la detecció i control de determinats mosquits que poden actuar com a vectors de malalties.