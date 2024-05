Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat informativa a Sabadell en les últimes hores. El futur del Centre d’Esports o la incertesa al voltant del mercadet de la Zona Hermètica, en primera plana.

El futur del mercadet de la Zona Hermètica continua despertant incertesa. L’Ajuntament de Sabadell ha demanat a Sant Quirze que mantingui l’activitat dels diumenges tal com està actualment. Fonts sabadellenques asseguren que el consistori santquirzenc no s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell per plantejar cap canvi i, per tant, “es desconeix la situació en què quedarien les parades del terme municipal veí”.

Primer moviment. Lucas Viale s’ha convertit en un ferm candidat a la direcció esportiva del Centre d’Esports Sabadell després de confirmar-se oficialment la desvinculació de Carlos Rosende, Óscar Cano. L’exjugador arlequinat (va jugar en el Sabadell dues temporades, la 15/16 i 16/17) ha exercit de director esportiu al Badalona Futur la passada temporada, però acumula una notable experiència a l’antic Llagostera i posteriorment Costa Brava.

El president del Banc Sabadell, el banquer sabadellenc Josep Oliu, va adreçar una carta als accionistes de l’entitat, detallant el nou escenari amb què entra el Banc, davant l’OPA hostil presentada pel BBVA. “El procés es pot perllongar fins a finals de 2024 o, fins i tot, 2025”.

Dol a Sabadell per la mort d’un policia municipal de la ciutat. L’agent es trobava fora de servei, segons han confirmat fonts municipals. Les mostres de condol no s’han fet esperar després de conèixer la trista notícia.

Protecció Civil activarà aquest dimecres les sirenes de risc químic del Vallès Occidental, l’Oriental, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Serà a les 10.00 hores i simultàniament s’enviaran alertes als mòbils que estiguin a la zona, com ja va passar en el simulacre de fa uns mesos.