Què us sembla construir la biblioteca de Gràcia a l’actual parc de Bombers de Sabadell?

Avui sortim al carrer i preguntem: “Què us sembla l’actual parc de Bombers com a futura ubicació d’una biblioteca per al barri de Gràcia?”.

“Sempre que necessito anar a la biblioteca he d’anar a la Vapor Badia”

“Em semblaria bé que la posessin aquí, la veritat”. El David veuria amb bons ulls comptar amb un equipament com una biblioteca al costat de casa. Ell és veí de Gràcia i lamenta que “cada cop que necessito anar a la biblioteca he d’anar caminant fins a la Biblioteca Vapor Badia, que em queda una mica lluny”. Reconeix que el parc de bombers és ja part del seu dia a dia. “Ja ens hem acostumat a les sirenes”, diu, amb afecte per la tasca dels bombers. Tenir-lo a prop de casa també “és positiu”, diu. “Diverses vegades han vingut ràpidament per problemes amb l’ascensor, per exemple”, afegeix. El sabadellenc especifica que donaria el vistiplau a la biblioteca de Gràcia “només si es garantís que els bombers van a un lloc millor”.

“Les biblioteques sempre fan un bon servei al barri”

Tant la Carme com la Maria veuen bé la construcció d’una biblioteca al barri de Gràcia. “Les biblioteques sempre fan un bon servei al barri; i en falten”, detalla la Carme. El districte 5è (Merinals, Can Gambús, la Serra d’en Camaró, Can Feu i Gràcia) és l’únic de Sabadell que no té biblioteca pública, actualment. La Maria, però, pateix per la ubicació. “M’he acostumat a veure els bombers aquí”, diu. La veïna apunta que si el parc de bombers es desplaça de zona, haurà de ser a un lloc “millor que aquest”. “Si no, que es quedin aquí”, afegeix.

“El parc sembla que queda petit”

La Gisela no és veïna del barri de Gràcia, però hi passa sovint. Preguntada per la construcció d’un equipament com una biblioteca, de seguida respon que “serà positiu”. “Sí, sí, ho veig molt bé que en posin una”, referma. Mentre es mira el parc de bombers, comenta que “sembla que ha quedat petit”. Sobre la futura ubicació, espera que “sigui prou gran i còmode perquè treballin bé i tinguin els vehicles i equipaments necessaris”. Precisament, el ple municipal del passat dilluns va aprovar el pla urbanístic per a canviar la seva ubicació. Això sí, a un altre punt del barri de Gràcia.