Finalitza la prova de sirenes de risc químic

Les 50 sirenes de risc químic del Vallès Occidental, Oriental, Baix Llobregat i Barcelonès, que formaven part de la prova d’aquest matí de Protecció Civil de la Generalitat, han sonat correctament. En la zona de cobertura de les sirenes hi ha censades aproximadament mig milió de persones.

Aquesta prova té “com a objectius provar que les sirenes funcionen i especialment sensibilitzar la població que viu o treballa en zones on hi ha risc químic, de forma que sàpiga que fer en cas d’accident greu” ha explicat la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. La responsable ha afegit que “cal que en cas d’accident químic greu la ciutadania tingui clar que el principal consell és confinar-se a l’edifici on es trobi o el més proper si és al carrer, tancant portes, finestres i ventilació exterior”.

En paral·lel, les actuacions previstes al municipi de Sant Boi de Llobregat, on l’Ajuntament ha previst que es practiqués l’exercici de confinament en quatre mercats municipals, 16 centres de treball i 14 escoles, s’han dut a terme amb normalitat.

L’impacte de la prova

També s’ha realitzat l’enviament d’una alerta de Protecció Civil als mòbils informant de la prova. L’enquesta disponible per a la ciutadania indica que, segons dades preliminars que cal filtrar per obviar respostes errònies (per exemple de persones que se situen fora de l’àrea de realització de la prova), al voltant del 70% de les persones que l’han respost manifesten haver rebut l’alerta als mòbils.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, la secretària general d’Interior, Tamara Garcia, la directora de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, el delegat del Govern a Barcelona, Joan Borràs, el director dels serveis territorials d’Interior a Barcelona, Manel Sorribas, i comandaments i tècnics de Protecció Civil de la Generalitat han fet seguiment des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT al Departament d’Interior.