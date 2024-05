L’Ángel Moya va arribar amb set anys a Sabadell procedent de Tomelloso, un poble de Ciudad Real. Allà, feia vida en un mas, en un entorn natural ple de flora i fauna. L’indret va fer emergir una passió poc comuna en la resta de mortals. Com si hagués rebut una picada que va penetrar per sempre en el seu organisme, alimentant la seva connexió amb les abelles.

Veí de la Creu Alta, des de fa més de tres dècades el seu telèfon vibra cada vegada que sona el brunzit de les abelles en algun punt de Sabadell i altres municipis de la comarca. Els desplaçaments fins a Sant Quirze, Terrassa, Sant Cugat o Castellar per retirar els eixams són habituals. Normalment, fa les expedicions amb el Mariano, el seu company d’aventura. Fanals o altres elements de l’espai públic són punts habituals, tot i que n’ha arribat a trobar en els llocs més insospitats. Fins i tot, el van avisar d’un rusc d’abelles en un nínxol d’un cementiri.

Quan arriba a la zona afectada, el protocol està clar: porta un rusc, obre un quadre amb cera i deixa que vagin fent-se’l seu. Quan passa la reina, narra, hi entren totes. La resta es mouen fent una espècie de ball, que indica que la reina ja està dins. Altres vegades utilitza un aspirador per agafar-les. Després, les transporta fins a un apiari al bosc, a Castellar, on estan controlades. “Es fan la casa molt de pressa. Fins i tot dins l’aspirador ja comencen a fer cera”, avisa.

L’any 1992 va fer un curs d’apicultura a la Torre Marimon, a Caldes de Montbui. Allà va aprendre tècniques, mètodes per diferenciar els tipus d’abella i altres secrets per evitar riscos. “Respecte s’ha de tenir sempre, però por no“, sosté. Ja amb els deures fets, es va presentar a la Policia Municipal per oferir els seus serveis quan hi hagués alguna situació amb ruscs d’abelles a l’espai públic. Des d’aleshores, el cos contacta amb ell cada cop que requereixen la seva expertesa.

Amb 69 anys continua desplaçant-se quan el reclamen, per pura vocació. “Normalment, l’activitat creix a partir del març, a la primavera. Però el clima està boig i ara pots trobar-te situacions durant gairebé tot l’any”. Ell ha viscut el camp des de dins i ha conegut tota mena de situacions. “Sempre van al negre i els molesta molt la suor. També el soroll. Qualsevol vibració les altera”, diu sobre el comportament de les seves companyes de viatge. En cas de tenir-ne a casa, adverteix, cal trucar a la policia. Després, arribarà el seu torn.

Fa unes setmanes va tenir un ensurt quan li va entrar una abella per dins la protecció que porta. “Vaig tancar la boca, perquè el més perillós és que et piqui a la llengua per si se t’infla. Al final, em va entrar per l’orella i em va picar. Després, vaig estar escoltant uns dies molt millor amb l’oïda on m’havia picat. Així de curiós”, riu. Al llarg de la seva vida l’han picat centenars d’abelles. Cinc o sis en un mateix dia. Però mai ha tingut un problema de salut gros. En cas de picada, té una recepta: l’all. “Calma molt, és una bona opció si et piquen”, argumenta.

Ell havia treballat tota la vida de carter. Ho compaginava amb la seva passió per aquests petits insectes voladors. De moment, assegura que no vol deixar de fer-ho. “El camp sempre m’ha agradat. Des que em vaig jubilar, tinc més temps per dedicar-m’hi”. Un amor per l’espècie negra i groga que transmet repassant qualsevol anècdota. “Una vegada entres en aquest món, t’enganxa. Segur que a tu també”, diu, veient l’escepticisme generat. “Tenen alguna cosa que t’enganxa”, tanca convençut.