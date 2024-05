Pau Morilla-Giner parla de “fracàs absolut”, anuncia canvis en el futur CE Sabadell i confirma a Lucas Viale

Sense embuts. El president del Centre d’Esports Sabadell, Pau Morilla–Giner, ha fet una compareixença d’una hora i dos minuts a la sala de premsa de la Nova Creu Alta per fer balanç de la temporada i explicar les primeres claus de futur en el nou escenari de Segona Federació. Ha admès el fracàs d’aquest últim curs, ha criticat l’actitud d’alguns jugadors i ha confirmat Lucas Viale com a nou director esportiu dins d’un notable canvi estructural en aquesta parcel·la del club.

“Som un club de futbol i el balanç del primer equip ha estat un fracàs absolut, no només l’última temporada sinó que les tres darreres a Primera Federació han sigut decebedores. Hem estat molt més temps en zona de descens i ja veníem de perdre la categoria al futbol professional. Entenc la frustració de l’afició perquè jo, primer de tot soc arlequinat, i el dolor és superlatiu. Però els que estem al capdavant del club hem de tenir el cap fred i analitzar-ho tot amb l’objectiu de millorar”, ha explicat d’entrada Pau Morilla–Giner.

Sobre las raons d’aquest fracàs, també s’ha mostrat contundent. “No podem pensar en el gol de Riazor o l’ocasió de Marc Domènech a Lugo… Penso que en els darrers anys les decisions en la parcel·la esportiva no han estat encertades. Això també ha estat relacionat amb la manca d’estabilitat econòmica per poder fer un projecte a llarg termini i planificar millor”.

El grau d’autoexigència

D’altra banda, ha tirat amb bala cap a la plantilla. “En un àmbit tan competitiu com és el futbol, el grau d’autoexigència ha de ser del 100%. El Centre d’Esports ha sigut un club gran, té una gran història i una gran afició, un escut que ens encanta, però ara mateix no som grans. I aquesta autoexigència comença pels jugadors. Penso que no han estat a l’altura d’un club que ha fet mans i mànigues per complir econòmicament i donar-los tots els mitjans a la seva disposició. Alguns s’han esborrat en moments decisius de la temporada. O almenys no han donat aquest 100% necessari. Ara no diré noms, però alguns han baixat del vaixell en partits claus i això no ho perdonaré mai. És cert que el primer tram de la temporada va ser molt dolent i tothom ens donava per morts quan teníem 8 punts el desembre, però després vam reaccionar i sortir del descens. En el moment decisiu no vam ser capaços d’estar a l’altura”, ha subratllat.

Considera que el treball del Futbol base és excel·lent: “Olímpia és un orgull i continuarà sent una de les nostres prioritats estratègiques. El que no podem tornar a permetre és que marxin jugadors -en al·lusió a Sergi Altimira o Sander Ballero– que s’han desenvolupat a casa i el club no en tregui cap benefici. Això no pot tornar a passar, i per això s’han renovat alguns futbolistes joves aquesta mateixa temporada”.

En l’apartat institucional ha posat èmfasi a “potenciar encara més les bones relacions amb l’Ajuntament per poder consolidar el projecte, fent concertes i esdeveniments que són en benefici del club i la promoció de la ciutat. Sabem que no és fàcil, però cal trobar punts en comú”.

“Vam salvar una pilota de partit”

L’àmbit econòmic també ha ocupat una bona part de la seva intervenció. “Sabem que a Primera o Segona Federació el club es deficitari perquè hi ha més despeses que ingressos. És necessari cobrir el dèficit amb aportacions o inversions externes. Després del concurs de creditors, vam ser capaços de reduir un dèficit de 7,5 milions a 3 milions i ara mateix, el deute és inferior al mig milió. Amb mi de president, no augmentarà el deute del club. Seria molt fàcil demanar un crèdit a un banc i generar deute, com van fer clubs com el Burgos, Composte-la, Mèrida, Lleida, Salamanca… Tots van acabar desapareixent”.

Ha explicat que “en el 2019 es va viure una primera situació molt delicada. El club estava ofegat i amb l’aportació del meu grup inversor es va salvar una pilota de partit”. En l’actual temporada s’ha repetit la història, encara més agreujada. “Després de moltes hores de reunions, contactes i perdre la salut, vam poder trobar un company de viatge que s’ha convertit en el primer accionista individual del club, Adam Rothstein, per evitar un moment crític. Vam estar a dies de no poder tirar endavant. L’exercici de resiliència va ser titànic”.

Ha confirmat que Adam Rothstein continuarà aportant diners en el projecte, però no pot ser etern ni l’única solució: “el club ha de ser autosuficient, capaç de generar més recursos. Amb els ingressos tradicionals no és suficient. Nosaltres no tenim 10.000 socis com el Castellón, que suposa un milió d’euros d’ingressos. Per això insisteixo en la necessitat d’activar iniciatives com els concerts i altres esdeveniments”.

Decisions de futur

En el capítol de futur, Pau Morilla–Giner també ha volgut ser transparent. Ha deixat clar que venen canvis importants. Per exemple, en l’àrea esportiva. “Cal tenir el cap fred, però la mà ferma. Per aquells que deien que no preníem decisions ràpides, ja puc anunciar que Lucas Viale serà el nou director esportiu. La seva energia, la manera d’entendre on som i el que necessitem. També el sentit d’identitat del Centre d’esports. Cal saber on ets i què has de fer i ell ho té molt clar”. La presentació oficial podria ser la pròxima setmana, juntament amb l’elecció de l’entrenador. Continua sonant Ignasi Senabre.

El president arlequinat també ha parlat de canvis en el Consell: el deixaran Ana Navés (actual vicepresidenta), Albert Ramos, Lluís Salas i Àxel Torres, qui d’aquesta manera no formarà part de l’àrea esportiva. S’incorporarà Adam Rothstein i altres membres que ja s’anunciaran en el seu moment. “Si en tenim de la ciutat, encara millor”, ha dit Pau Morilla–Giner.

Es crearà una nova Comisió Esportiva i Lucas Viale haurà d’informar directament el Consell i no al director general. D’altra banda, es farà una campanya nomenada ‘Voluntaris CES‘ per reclutar socis o aficionats que vulguin aportar idees i iniciatives, treballar en bé del club de manera altruista.

Objectiu: ascens

Lògicament, el Sabadell partirà com un dels grans favorits en el seu grup de Segona Federació. El president n’és conscient. “Farem un pressupost per competir molt bé. Lluitar pel títol? Jo només puc afirmar que l’objectiu és l’ascens. Hem d’aprofitar el que ha passat els últims anys per tenir més empenta. A vegades, un pas enrere poden significar dos endavant. Aquí no parlarem de cap projecte CES28, cal fer les coses bé i, sobretot, tenir el màxim grau d’autoexigència”.

Sobre la plantilla i si es quedaria algun jugador -sobretot en al·lusió a David Astals-, Pau Morilla–Giner ha revelat que “fa un mes i mig vam oferir la renovació a un total de 10 jugadors, quan semblava que podíem aconseguir la permanència. Cap resposta. Vam assegurar les mateixes condicions encara que es baixés i cap resposta. Jo li diria a l’Astals que es quedi, però no sé què farà. És un dels pocs jugadors que ha donat aquest 100%. Es mereix jugar a Segona Federació? Veurem”.