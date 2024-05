“Cal descongestionar l’AP-7 i la C-58 al Vallès”

Descongestionar l’AP-7 i la C-58 per a combatre les topades que deixen víctimes a les carreteres –tot i que lleus– i reduir les retencions a la via que fan “menys competitiu” el territori. Agents socials i econòmics de Sabadell reclamen que s’impulsin mesures a les principals artèries que recorren Sabadell i es compleixin les millores previstes amb “la major celeritat possible” per a millorar la seguretat de les carreteres i la circulació.

Proposen més tecnologies de gestió del trànsit a temps real, més controls policials i de velocitat per a una mobilitat més segura.I prioritzar les obres previstes. “Hi ha trams a l’AP-7 que són un coll d’ampolla, hi ha gran col·lapse”, exposa Jaume Llop, president del Gremi de Mobilitat. D’altra banda, també fa una crida a la prudència: “Hi ha conductors que apuren a certs trams de la C-58 i intenten esquivar cues, el que acaba provocant encara més afectació”, exposa.

És per això que reclama que s’agilitzin les mesures previstes en mobilitat en un moment on per aquestes vies hi transiten molts més vehicles que anys enrere. De fet, l’AP-7 està al límit de la seva capacitat. I és que només el primer any sense peatges el trànsit va augmentar un 40% a la principal artèria viària de Catalunya. “El volum de vehicles cadea cop és més elevat, i això, alhora, repercuteix negativament sobre les empreses: l’AP-7 a l’alçada de Barberà és un punt negre.

Tot plegat afecta al just in time de les empreses i a la mobilitat dels treballadors”, exposa. “Si les mercaderies no arriben al seu moment, genera un greuge important per a les empreses”, diu. I espera, entre d’altres, el Portal Sud per a alleugerir la càrrega a la sortida de Sabadell Centre. “A aquell punt també hi ha fort col·lpse, perquè la mobilitat es redueix a un carril”, diu.

Una reflexió similar comparteix Pere Puig Ysern, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell. I adverteix les conseqüències que això té sobre l’activitat econòmica del territori. “El desenvolupament del Vallès depèn en gran part de les seves infraestructures”, diu, i la producció industrial “es veu dificultada pels problemes de mobilitat”, assevera. Veu prioritari descongestionar l’AP-7 al tram entre Terrassa i Badia.

El Govern català va aprovar fa uns dies que se signi el conveni amb el govern espanyol per a la millora de nou enllaços existents de l’AP-7 i la creació de set de nous a la mateixa autopista. Els nou enllaços de l’AP-7 inclouen intervencions a la xarxa viària vallesana, amb la remodelació de l’enllaç de les vies B-30, C-58 i N-150 i la millora d’un tram de la B-30 al seu pas per Cerdanyola del Vallès.