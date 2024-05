Canvi climàtic i les plagues

[Editorial del 30 de maig de 2024]

Totes les ciutats s’estan trobant amb la mateixa realitat: l’augment de les temperatures globals té conseqüències de tota mena a escala local. A la sequera i els episodis meteorològics extrems, l’augment de les temperatures dins del nucli urbà i l’impacte en la salut pública –hi ha més cops de calor–, hi hem d’afegir un altre element menys visible, però no per això menys important. El canvi climàtic està incrementant la proliferació de plagues a les ciutats. Les temperatures més càlides i els episodis de pluges més escassos i intermitents creen condicions favorables per a la reproducció i expansió d’insectes i rosegadors. La prova és la situació que viuen els veïns del carrer d’Elcano, a la Creu de Barberà, on un solar sense manteniment s’ha convertit en un focus d’insalubritat que ha fet proliferar rates, que han arribat a alguns patis d’escoles pròximes. L’Ajuntament de Sabadell ha inspeccionat la zona quatre vegades i anuncia una actuació de reforç en aquest cas, que no és l’únic que hi ha a la ciutat. Ara té més sentit que mai que hi hagi una regidoria especialitzada en plagues, que estem convençuts que continuarà fent servei i ampliarà la seva dotació econòmica i logística davant d’aquesta realitat que sembla que ha vingut per quedar-se i que és fonamental per als veïns de la ciutat.