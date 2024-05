L’OAR Gràcia femení es classifica per a la semifinal de la Copa Catalana

Després de fregar l’ascens a la Divisió d’Honor Or, el femení de l’OAR Gràcia vol posar la cirereta a una gran temporada a la Copa Catalana. De moment, s’ha classificat per a la semifinal en superar el Sant Quirze, a domicili, amb un resultat contundent (27-37).

El derbi vallesà va despertar interès i això va reflectir-se amb la nombrosa afluència de públic a les grades del pavelló quirzetenc. L’eliminatòria va tenir dues meitats ben diferents. La primera part va oferir un duel d’acord a allò que s’esperava, és a dir, equilibri de forces i intercanvi de gols. Així va ser, en principi, fins al 9-9 que donaria pas al domini del Gràcia en el marcador, en una fase en què els encerts d’Eury Ruano van contribuir de manera decisiva a obrir el marge de tres gols (16-19 al descans).

Renda decisiva

El segon temps va tenir un clar dominador arran el parcial de 0-4 aconseguit ben aviat pel Gràcia en els primers instants (16-23). El temps mort demanat pel tècnic local Ricard Reig no va tenir cap efecte perquè el Sant Quirze, imprecís, no va poder entra de nou en el partit. Al contrari, va veure com se li escapaven definitivament les opcions a mesura que creixia la diferència favorable a les verd-i-blanques, la màxima de les quals en el 24-36.

Còmode, doncs, l’accés a la semifinal del Gràcia en què tindrà de rival el potent BMLa Roca el dissabte a les 20 hores al pavelló Salvador Gimeno de Sant Joan Despí. Anteriorment, Sant Joan Despí i Lleida s’enfrontaran en l’altra semifinal. El partit decisiu pel títol es jugarà l’endemà diumenge, en el mateix escenari, a les 19 hores. L’objectiu del conjunt de Carol Carmona és el títol, però ja sap que jugarà la Supercopa catalana en la seva qualitat de millor segon equip català juntament amb el Granollers. En cas de disputar la final, el guanyador del duel pel tercer lloc també accediria a la Supercopa.