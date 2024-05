L’anhelada lliga de l’Astralpool haurà d’esperar

L’Atlètic-Barceloneta ha fet bons els pronòstics i no ha donat cap opció a l’Astralpool Club Natació Sabadell de forçar el tercer partit (6-11), sumant així la seva 24a lliga i engrandint la seva hegemonia en la competició domèstica.

A diferència del primer partit, disputat fa 48 hores a la piscina Sant Sebastià, en la que els nedadors van encaixar un parcial de 5 a 1, que acabaria essent decisiu, aquest vespre, a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, els de Quim Colet han après la lliçó, controlant als d’Elvis Fatovic… fins que el físic ha dit prou (el Club ha jugat 7 partits en els darrers 14 dies): Jan Pérez, amb l’home de més, i Alberto Barroso, amb un gran xut pel pal curt, han igualat les dues dianes de Marc Larumbe (2-2), quan quedaven poc més de tres minuts per acabar el primer període. L’encert dels de la Barceloneta ha acabat decantant un primer assalt (2-4), en què els sabadellencs han tingut dos homes de més per tornar a les taules.

En l’inici del segon període l’Astralpool no ha donat el seu braç a tòrcer, aconseguint escurçar la diferència, amb la diana de Pep Bonet, però novament, la falta d’encert amb l’home de més ha evitat l’empat a 4. Edu Lorrio, amb una gran aturada a xut de Bernat Sanahuja ha mantingut durant uns minuts les opcions de forçar el tercer partit… però ha estat un miratge: el doblet d’Alberto Munárriz, Unai Biel i Luke Pavillard han situat el +4 al descans llarg, que han deixat en anècdota el darrer gol de Blai Mallarach defensant els colors del Club Natació Sabadell.

A la represa, malgrat que l’Astralpool no ha abaixat els braços, no ha pogut reduir el desavantatge, ans al contrari: el terrassenc i exjugador del CN Sabadell, Bernat Sanahuja, ha fet l’únic gol del període, deixant en un pur tràmit el darrer quart (4-9). En el darrer període, Fran Valera i Kosta Averka han estat els golejadors sabadellencs (6-11).