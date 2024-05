Les notícies més destacades del dia a Sabadell

La mobilitat i les infraestructures, en la primera plana informativa. Què ha passat en les últimes hores a Sabadell?

Cap víctima mortal a les grans vies que recorren Sabadell i el Vallès. En el primer quadrimestre del 2024, cap persona ha mort a l’AP-7 ni a la C-58 en el seu pas per Sabadell ni el Vallès Occidental, segons dades que ha facilitat el Servei Català de Trànsit (SCT) al Diari. Ara bé, els sinistres amb víctima han crescut: l’autopista de la Mediterrània, al seu pas pel Vallès Oriental i Occidental, ha registrat un 50% més d’accidents fins a l’abril, un total de 84.

La Ronda Nord, el túnel d’Horta, l’estació de Rodalies a Can Llong, la Ronda Est i el Portal Sud són les principals infraestructures, viàries i ferroviàries, que l’Ajuntament s’ha marcat com a objectiu de ciutat per al present i futur de Sabadell.

El cognom Crusafont és de sobres conegut per tothom a Sabadell. Diverses figures importants a la ciutat han portat aquest cognom. La més representativa va ser el paleontòleg Miquel Crusafont i Pairó, pare de la paleontologia catalana i científic referent del segle XX. Però la influència dels Crusafont va més enllà. Miquel Crusafont i Sabater, il·lustre numismàtic i fill del paleontòleg, va decidir fa gairebé quatre dècades començar a investigar sobre el seu cognom i la seva família.

“Estem vivint una situació desesperant des de fa més de dos anys”. Així de contundents es mostren els veïns del carrer d’Elcano de Sabadell, a la Creu de Barberà. Allà, un solar sense manteniment ha esdevingut un focus d’insalubritat que ha fet proliferar rates, que han arribat a alguns patis de la zona, a tocar del carrer de Vázquez de Mella.

Només falta la confirmació oficial. Com va avançar ahir el Diari de Sabadell, Lucas Viale és l’escollit per a liderar el nou projecte esportiu del Sabadell 24/25 a Segona Federació. Després dels primers contactes, la sintonia entre el club i l’hispanoargentí ha estat absoluta. Ara, li tocarà afrontar una autèntica reconstrucció esportiva amb l’objectiu de donar les eines al nou entrenador -probablement Ignasi Senabre- amb el repte d’assolir l’ascens.