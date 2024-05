El món de la pagesia, des de dins: una experiència més enllà de la revolta

El món de la pagesia ha ocupat aquest any les portades a casa nostra, protagonitzant una revolta que busca sobretot el reconeixement d’un sector que se sent menystingut. Per trencar l’estereotip i acostar la seva tasca a la ciutadania, aquest cap de setmana la comarca s’omple de propostes amb la iniciativa Benvinguts a Pagès. Es tracta d’un projecte que va néixer el 2016 en el marc de la candidatura de Catalunya, Regió Europea de Gastronomia, impulsat al Vallès Occidental pel Consell Comarcal.

Dissabte i diumenge, explotacions agrícoles i restaurants de proximitat obren les portes de casa seva per tal de compartir amb els visitants el seu treball al camp, la pastura, la granja o l’obrador. Benvinguts a Pagès permet apropar-se als orígens d’allò que mengem i saber qui hi ha darrere dels aliments que configuren els nostres plats. Un dels espais que participa en el programa és el Viver Tres Turons, a Castellar del Vallès, amb el repte d’obrir la ment dels visitants.

“Ens fa molta il·lusió explicar què fem”

“Nosaltres no som el típic pagès d’horta, que fa un producte que es menja. Però som agricultura i podem ensenyar com són les explotacions reals des d’una mirada més pura”, expliquen Carles Palau i Marta Juez, impulsors del viver. Amb les experiències d’anteriors edicions del programa, esperen famílies que hi arriben per proximitat geogràfica o per la singularitat del seu producte, amb un target molt concret. “No hi ha moltes finques agràries a l’entorn i és molt positiu que puguin gaudir-ne”, exposa la Marta.

Juez recorda que treballar en el sector primari comporta realitzar feines dures, i per això és important poder parlar-ne i que la gent sàpiga quin paper desenvolupen. “Som aquí. I ens fa molta il·lusió explicar què fem”, emfatitza. En el seu cas, mitjançant la producció de planta aquàtica autòctona, de la qual en fan divulgació durant l’any. Tot plegat, en un context en què el debat sobre el medi ambient ha aflorat a la superfície. “Podria semblar una contradicció en un any de sequera, però és molt important per la conservació i el manteniment d’espècies en perill d’extinció”, remarca sobre la seva funció.

Després de mesos amb tractors ocupant les carreteres, el col·lectiu ha alçat la veu i no accepta que el silenciïn sense abans veure canvis. “Tenim la sensació de ser l’últim esglaó. T’adones que on s’intenta esprémer al màxim és amb l’agricultor, en qualsevol actuació. Això ens dificulta molt tirar endavant”, radiografia.

Un dels principals problemes que assenyala són els entrebancs legals que assalten en el dia a dia de la seva tasca al camp. “Les traves burocràtiques estan fetes des de despatxos, amb una visió que costa casar amb la realitat del dia a dia de l’agricultor”, sintetitza, reclamant poder fer la feina sense obstacles i reforçant les ajudes al sector. Per això, demana un canvi profund “en el sistema” per ser més eficients, pensant en el territori i el medi ambient.

Propostes a tota la comarca

A banda del viver, Benviguts a Pagès es podrà viure als restaurants La Taverna del Ciri (Terrassa), al Restaurant Capicua (Cerdanyola del Vallès), Taiet Restaurant (Ullastrell) i a Can Miguelon (Vacarisses), on es podran degustar plats elaborats amb productes de la terra. A més, El Molí d’en Rata (Ripollet) oferirà una visita guiada pel molí tot visitant les seves estances i quan a l’acabar s’organitzarà un taller per elaborar pa.

Per altra banda, l’Espai Natura de la Fundació Sabadell 1859 també ofereix l’activitat “Aprenem a fer un hort urbà” el dissabte 1 de juny a la Masia Can Deu; i a Sant Cugat podreu participar en diferents activitats en el Mercat de pagès de Mirasol.