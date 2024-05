“Aquí tenim uns 250 infants dinant cada dia i és fàcil que ens desquadrem una mica amb les quantitats”, explica Mari Carmen Álvarez, cuinera de l’escola Mas Boadella. “Fins que no em passen la llista definitiva de les persones que es queden a dinar, no sé quantes racions sobraran”, afegeix. En aquest centre de Can Llong, per exemple, poden arribar a sobrar una quinzena de plats. “Principalment, llegums, pasta i pollastre”, detalla la cuinera. Aquests aliments cuinats que no han arribat a taula, ni es llencen ni es perden.

L’escola participa en el programa ‘Recooperem’, un projecte d’aprofitament i de prevenció del malbaratament alimentari. “Ens porten un centenar de tàpers perquè hi anem posant les racions i cada dijous venen a buscar-los”, exposa la cuinera. A través de circuits locals, aquests menús es distribueixen a persones en situacions de vulnerabilitat.

La xarxa d’agents implicats en el municipi està formada per nou escoles –La Romànica, Mas Boadella, Can Llong, Pau Casals, Mare de Déu de la Salut, Vedruna Immaculada, Teresa Claramunt, Catalunya i Miquel Martí i Pol–, sis empreses de menjador i dues entitats del tercer sector de distribució d’aliments. El curs passat 2022-2023, a Sabadell es van recuperar 4.653 àpats a les escoles de Sabadell, el que equival a uns 1.600 quilograms d’aliments, com detallen els registres del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

L’ONU fa un reconeixement al programa

El programa ha arribat a ulls de les Nacions Unides i ha estat designat com a bona pràctica mundial per l’organització. Amb motiu del dia mundial del Residu Zero, el Secretari General de l’ONU va constituir la Junta Consultiva sobre Residu Zero amb 12 membres que se centren a compartir iniciatives que acceleren la transició mundial cap a una gestió sostenible dels residus. Una vegada avaluades totes les candidatures, la candidatura corresponent al projecte ‘Recooperem’ va ser una de les seleccionades com a bones pràctiques i recollides a la plataforma web One Planet Network.

El projecte ‘Recooperem’ i l’experiència del Vallès Occidental també va esdevenir referent al Fòrum Mundial d’Economia Circular 2024, que té lloc a Brussel·les. El Consell Comarcal hi va participar en una sessió telemàtica per explicar l’experiència en la prevenció del malbaratament alimentari.