Sabadell és des de dilluns passat Ciutat per la Desconnexió Digital de la infància i l’adolescència. El ple de l’Ajuntament de Sabadell ho va aprovar dilluns passat a partir d’una moció impulsada per la plataforma Aixeca el Cap. És la primera ciutat on aquest col·lectiu ha aconseguit presentar i aprovar el text i la intenció és que es pugui anar replicant a altres municipis. L’objectiu general és fomentar l’ús responsable i regulat de les pantalles i en el detall del text de la moció es proposen accions concretes com xerrades, campanyes de conscienciació, la creació d’espais “lliures de pantalles” per fomentar l’oci saludable o fer que l’administració pública permeti a infants i adolescents fer trucades des d’edificis municipals per evitar que depenguin d’un dispositiu mòbil.

La moció també insta el Departament d’Educació a “fer un pas enrere” en la digitalització de les aules i prohibir l’accés de telèfons, tauletes i rellotges intel·ligents als instituts de secundària. També reclamen al govern espanyol que adopti mesures per impedir l’accés de menors a determinats continguts, com la pornografia. Educació restringeix l’ús del mòbil a classe: què queda prohibit a l’escola i a l’institut? Els impulsors de la moció defensen que encara que s’han impulsat polítiques per a la introducció de les noves tecnologies “en gairebé tots els aspectes de la vida”, hi ha “efectes perjudicials” de l’ús d’aquesta tecnologia en infants i adolescents, com addiccions, ciberassetjament, malalties mentals, sedentarisme, trastorn del son o dificultats d’aprenentatge.