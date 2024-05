El BBVA vol ampliar capital per fer front a l’opa al Sabadell

El BBVA ha convocat una junta general extraordinària d’accionistes per proposar una ampliació de capital per fer front a l’opa al Banc Sabadell, segons ha anunciat aquest divendres en un comunicat. La reunió, prevista per al 5 de juliol, ha de servir perquè els actuals accionistes del banc basc avalin la proposta d’emetre noves accions per entregar-les als accionistes del Sabadell que acceptin l’oferta de compra.

Segons el BBVA, la nova emissió “no suposarà cap desemborsament per part dels accionistes” del banc. L’objectiu és emetre un màxim de 1.126 milions de noves accions ordinàries a 0,49 euros cadascuna, amb l’import de l’ampliació de capital depenent del nombre total d’acceptacions rebudes des del Sabadell.

“Amb aquesta ampliació de capital fem un pas en el procés de compra als accionistes del Banc Sabadell”, ha assegurat el president del BBVA, Carlos Torres. De fet, l’ampliació de capital és un dels moviments necessaris perquè l’entitat basca pugui tirar endavant l’opa al 100% de les accions del Sabadell.

L’oferta preveu que els accionistes del Sabadell rebin una nova acció del BBVA per cada 4,83 accions del Sabadell. En cas que hi hagi una acceptació total de l’oferta, els nous accionistes tindrien un 16% del BBVA.

La negativa del Sabadell

Per la seva banda, l’entitat sabadellenca ha reiterat la seva negativa al moviment. En aquest sentit, aquesta mateixa setmana, el banquer Josep Oliu va adreçar una carta als accionistes de l’entitat, detallant el nou escenari amb què entra el Banc. “El procés es pot perllongar fins a finals de 2024 o, fins i tot, 2025”.

En aquesta missiva, Oliu detalla que “el Consell va rebutjar una proposta unilateral de fusió, ja que infravalorava de manera significativa el projecte de Banc Sabadell i les seves perspectives de creixement com a entitat independent”.

Després que saltés la notícia sobre les intencions agressives del BBVA el passat 9 de maig, diferents veus del món econòmic i polític han mostrat el rebuig unànime a l’opa hostil.