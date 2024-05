Una campanya antiincendis “extremadament complexa”

El conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha alertat que la campanya antiincendis de l’estiu serà “extremadament complexa” pels efectes de tres anys de sequera continuada. Tot i que les pluges de les darreres setmanes han millorat l’escenari previst, amb un 33% menys d’incendis respecte l’any passat per aquestes dates, el conseller ha recordat que la situació al sud del país és complicada.

En un acte a l’Aeroport de Sabadell, Elena ha remarcat que cal mantenir-se alerta en els pròxims mesos. “No podem caure en el cofoisme ni abaixar la guàrdia”, ha advertit. Alhora, també ha demanat prudència a la ciutadania per gaudir de la natura “sense deixar rastre”.

Tot i la complexa situació, el conseller en funcions ha assegurat que els cossos d’emergència afronten la campanya “més robustos i forts”. Respecte la campanya de l’any passat s’han incorporat 240 nous Bombers de la Generalitat, 124 nous agents rurals i que s’han reforçat amb 471 efectius diferents llocs operatius del cos de Bombers. La majoria d’aquests efectius, 375, són Ajudants d’Ofici Forestal (AOF).

Vehicles i mitjans aeris Bombers de la Generalitat i Cos d’Agents Rurals

De la mateixa manera, vint-i-dos mitjans aeris reforçaran la dotació anual dels Bombers de la Generalitat. Així, en total, la flota de Campanya Forestal estarà integrada per 28 màquines: 6 helicòpters de comandament, 3 helicòpters de rescat, 10 helicòpters bombarders i 9 avions de vigilància i atac (AVA). D’aquests últims, 5 són de càrrega en terra (amb base a Òdena, Reus i Alguaire) i 4, amfibis (situats a Sabadell i Empuriabrava).

La flota terrestre està integrada per 821 vehicles, en què ja hi ha inclosos els 29 que s’han anat incorporant al servei en els darrers mesos: 21 vehicles urbans i 8 autoescales.

Actualment, la policia del medi ambient a Catalunya compta amb 240 vehicles, 1 helicòpter i 18 drons amb equipament òptic i i sensors tèrmics.

El 81% de les actuacions que duu a terme l’helicòpter es destinen a la prevenció d’incendis.

Pla Alfa adaptat al canvi climàtic

L’any 2024 el Pla Alfa evoluciona i s’adapta a la situació d’emergència climàtica. El Pla a Alfa s’ha adaptat al canvi climàtic i té 5 nivells. Que van del 0 per a nivell baix de perill fins al 4 per a un perill de nivell extrem d’incendi forestal. Fins el nivell 3 els Agents Rurals vetllen perquè es compleixin les restriccions d’activitats que determina la Subdirecció General de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Amb el nivell 4 es restringeix l’accés a espais naturals per perill extrem d’incendi forestal i s’estableixen mesures preventives extraordinàries.

El Departament d’Acció Climàtica va informar de la prohibició d’encendre foc en terreny forestal des del 15 de març i fins al 15 d’octubre. La mesura entrava en vigor en un dels anys més complicats en aquest àmbit. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.