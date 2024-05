Outlet de CIPO amb rècord de roba i canvi d’ubicació

Des d’aquest divendres i durant tot el cap de setmana, els sabadellencs i visitants que ho vulguin poden gaudir de la dissetena edició de l’Outlet de CIPO, la venda solidària de roba de primeres marques de l’entitat. Per primera vegada, CIPO posa a la venda 5.900 peces de roba, que supera el rècord assolit fins ara, que es trobava en 4.635 en l’edició de l’abril del 2022. L’equip de voluntariat, format per una vintena de persones, ha treballat en les últimes setmanes en la recollida, la classificació i l’etiquetatge de la roba.

El canvi d’ubicació a l’emblemàtic edifici modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, al centre de la ciutat (c. Gràcia, 17), ofereix un espai de majors dimensions. L’entitat destaca que ha estat un dels motius pels quals és possible ampliar el nombre de peces, però no l’únic, segons explica Joan Madaula, president de CIPO. “Normalment, en les edicions de primavera/estiu sempre tenim més roba perquè és més lleugera i les marques tenen més estoc, però és que també s’hi han sumat nous col·laboradors i hem ampliat la nostra oferta”. A més de roba de dona i d’home, hi haurà roba de bany, sabates i complements, com ara bijuteria, ulleres o bosses.

Més d’una vintena de comerços i fabricants

En aquesta edició hi participen 27 comerços i fabricants, una xifra que s’ha incrementat en un 24% respecte a l’edició primavera/estiu anterior. Cada vegada són més els comerços de la ciutat que volen formar-ne part i per això s’han creat diverses aliances amb el teixit comercial de la ciutat. De fet, l’acord de col·laboració amb l’associació Sabadell Comerç Centre ha introduït alguns dels seus establiments adherits a l’Outlet.

L’entitat remarca que les aliances creades van més enllà de botigues i marques. “L’Outlet està creixent i ens obre un munt de noves possibilitats, tant a nosaltres, com a altres agents de la ciutat”, explica Núria Virgili, responsable de captació de fons de CIPO. En aquest sentit, l’Outlet compta amb el suport d’estudiants en pràctiques del CFGS d’Estilisme d’Indumentària de l’Escola Illa i, com en edicions anteriors, de joves participants en programes de la Fundació Main.

Enguany, per oferir una experiència completa al públic, gràcies a la participació de La Galana, s’instal·larà un espai de begudes a l’Outlet.