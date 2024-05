“Al CAP venen persones que seran pares o avis i volen deixar de fumar”

El Centres d’Atenció Primària de Sabadell faciliten la deshabituació tabàquica a tothom que ho requereix. “Per una banda, tenim pacients que venen a visitar-se per qualsevol motiu i en el cas que detectem que són fumadors, els oferim la possibilitat d’entrar en algun programa per deixar de fumar”, explica Carme Olivé, infermera d’atenció primària i referent de tabac del CAP Creu Alta. “També ens arriben molts pacients que per la seva pròpia voluntat volen desenganxar-se”, exposa Olivé. “Ens trobem amb persones que seran pares o avis i volen deixar el tabac abans que neixi la criatura, amb persones que s’han marcat un propòsit per al nou any o amb gent que ha tingut un ensurt, per exemple”, afegeix. En el cas del CAP de la Creu Alta, cada infermera acompanya, de mitjana, entre cinc i sis pacients en la deshabituació.

El centre d’atenció també articula una teràpia grupal amb grups d’entre 12 i 15 persones. “Quan una persona mostra interès, se li fa una sèrie de testos per veure el nivell d’addicció i la seva motivació per deixar-ho”, detalla la referent del tabac del CAP.

Creix l’interès per deixar-ho

Tenint en compte que una persona passa a ser exfumadora després d’un any, al Vallès Occidental, 3.600 persones han deixat de fumar en els darrers 12 mesos, segons dades de l’Institut Català de la Salut.

Els joves, els més inaccessibles

La primera cigarreta cada vegada es fuma més d’hora; per això, la població jove s’ha convertit en una de les més vulnerables i és on les campanyes de Salut volen destinar més esforços. “Costa molt que ens vingui gent jove entre els 15 i els 25 anys”, admet la infermera. Segons exposa, la gent jove té “poca percepció de malaltia o risc” perquè “ho veuen molt llunyà”. “Per aquest motiu, la franja d’edat que predomina en els nostres programes són persones que ja han fet els 50 anys i que potser ja han tingut algun ensurt per culpa del tabac”, afegeix.

Olivé sosté que cal interpel·lar amb altres eslògans als joves. “Se’ls ha d’explicar que si no fumen tindran unes dents més boniques, rendiran més en l’esport, no tindran problemes de fertilitat o no faran pudor, per exemple”, conclou la responsable de tabac del CAP Creu Alta.