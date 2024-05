Consulta el programa de la Festa Major de la Concòrdia 2024

La Concòrdia celebra aquest any la seva festa major, una tradició bianual que arriba amb desenes d’activitats per a tots els públics. Enguany, una festa organitzada per totes les entitats socials i culturals del barri. “Treballem totes les entitats de forma conjunta, som totes part del barri”, sosté Francisco Martínez, president de l’associació de veïns. La festa va començar amb dos actes previs dijous i divendres, vinculat a conferències i xerrades. “La intenció és impulsar la vida cultural que hi ha al barri”, exposa.

Dissabte, el gran acte és la gran revetlla, que estarà precedida per activitats infantils, trobada de puntaires, una cercavila i sopar popular. El diumenge al matí estarà molt orientat a la infància. Pels més menuts s’han organitzat activitats com tallers de pintura, manualitats i jocs infantils.

Dissabte 1 de juny.

9h- Activitats esportives: Futbol sala Mixta

9h a 12h- Petanca a càrrec del Club Petanca Concordia.

Inscripcions el mateix dia i lloc de 8:30h a les 9h. Lloc: Pistes Plaça Libertat

11h- Exhibició de ball country Lloc. Avda Concordia

11 a 12:30h – Partides simultànies d’escacs

16:30- Activitats infantils

16h a 19:30h -Jocs de taula i rol a carrec del Refugio del Satiro.

13h – Aperitiu popular

16h a 19h- Exhibició activitats entitats del barri

De 18h a 20h- Trobada de puntaires, punt i ganxet a carre del Centre Cultural Can Borgonyó

18h- Plantada de gegants a carrec de la Llar del Vent

18:30h- Cercavila de gegant pels carrers del barri.

19h- Audició de Sardanes amb la Cobla Nova del Vallès

21h- Sopar popular. Collabora “La Rusti”.

22:30h- Gran revetlla

Diumenge 2 de juny

9:30 a 12:45- Jocs de taula i rol a carrec del Refugio del Satiro

10h Sardinada popular

10h a 12h- Activitats infantils a carre de Maria Vivar, monitora de dibuix de l’AV Concordia.

10 a 12h- Jocs infantils patrocinat per SMATSA

12h a 13h-Animació Infantil: Jaume Barri

19h-20h- Actuació de La Rondalla Concordia

20h- Cantada d’ Havaneres a carrec d’Olla Barrejada. A la mitja part hi haurà Rom Cremat.

22h- Fi de festa- Correfoc