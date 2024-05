Ensurt per l’incendi en la cuina d’un habitatge de Sabadell, a tocar de l’estació de Parc del Nord d’FGC. El foc es va originar dijous al matí després que cremés la instal·lació d’un microones. Afortunadament, no hi va haver ferits.

Fins a cinc dotacions de Bombers es van desplaçar fins a l’indret, al barri de Sant Julià. A més, també van intervenir dues unitats de la Policia Municipal.