Ja sabem qui va pispar la cartera a Heinrich Himmler

Barcelona, 1940. El cap de les SS, Heinrich Himmler, s’allotja al luxós Hotel Ritz. Es prepara per visitar Montserrat, on creu fermament que hi ha amagat el Sant Gregal. Durant la seva estada a la capital catalana, algú entra a la seva habitació de l’hotel i li roba un maletí que suposadament guarda documents importants. Mai se sabrà qui ha estat.

Sabadell, 2024. Aquests fets reals capfiquen el dramaturg Francesc Cutchet, i comença a buscar-ne més i més detalls. “Els que escrivim som producte d’obsessions”, comenta.

En el seu cas, l’ha portat a prendre aquesta anècdota històrica com a punt de partida de l’obra dramàtica de teatre , que s’estrena aquest cap de setmana al Casal Pere Quart amb les entrades esgotades, tant per dissabte com per diumenge. El text va ser premiat en la darrera edició dels premis concedits per la Fundació Miquel Martí i Pol.

“És una obra intensa, sense moments de descans, en què l’espectador sentirà angoixa. Passen coses tota l’estona i són dures. El primer dia d’assaig, una de les actrius protagonistes va acabar plorant”, anticipa el dramaturg. L’obra té una durada de gairebé dues hores i situa l’espectador en la Barcelona de la postguerra. En un moment en què el règim franquista s’entén amb l’Alemanya nazi, just quan Adolf Hitler i Franco es reuneixen a l’estació d’Hendaia.

Cutchet introdueix una família fictícia en la història real. Instigats pels serveis secrets britànics, són els responsables del robatori del maletí amb documents de Himmler. La persecució policial situarà la família entre l’espasa i la paret. Hi haurà diferents històries creuades “per mantenir els espectadors amatents durant tota l’obra”, apunta Cutchet.

L’elenc, dirigit per l’autor, actor i director castellarenc Gabi Ruiz, està compost per Jordi Cantó, Josep Fontan,Sergi Gil, Sílvia Leiva, Jordi Martínez i Lluís Saus, vinculats tots amb el teatre sabadellenc.

Després de l’èxit en la venda d’entrades abans de l’estrena, Cutchet espera tornar a programar en breu Negra sobre punt blanc a Sabadell. De moment, hi ha confirmades funcions a la sala cultural privada Alcavot de Castellar els dies 5 i 7 de juliol.

L’obra s’emmarca en el Cebascènic, un cicle de teatre local que fins al 16 de juny programarà propostes al Casal Pere Quart.