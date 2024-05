Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat esportiva ocupa la primera plana informativa a Sabadell. El futur del Centre d’Esports experimenta dies importants.

Sense embuts. El president del Centre d’Esports Sabadell, Pau Morilla–Giner, va fer dijous una compareixença d’una hora i dos minuts a la sala de premsa de la Nova Creu Alta per fer balanç de la temporada i explicar les primeres claus de futur en el nou escenari de Segona Federació.

L’Atlètic-Barceloneta ha fet bons els pronòstics i no ha donat cap opció a l’Astralpool Club Natació Sabadell de forçar el tercer partit (6-11), sumant així la seva 24a lliga i engrandint la seva hegemonia en la competició domèstica.

“Aquí tenim uns 250 infants dinant cada dia i és fàcil que ens desquadrem una mica amb les quantitats”, explica Mari Carmen Álvarez, cuinera de l’escola Mas Boadella. “Fins que no em passen la llista definitiva de les persones que es queden a dinar, no sé quantes racions sobraran”, afegeix. En aquest centre de Can Llong, per exemple, poden arribar a sobrar una quinzena de plats.

L’Ángel Moya va arribar amb set anys a Sabadell procedent de Tomelloso, un poble de Ciudad Real. Allà, feia vida en un mas, en un entorn natural ple de flora i fauna. L’indret va fer emergir una passió poc comuna en la resta de mortals. Com si hagués rebut una picada que va penetrar per sempre en el seu organisme, alimentant la seva connexió amb les abelles.

El món de la pagesia ha ocupat aquest any les portades a casa nostra, protagonitzant una revolta que busca sobretot el reconeixement d’un sector que se sent menystingut. Per trencar l’estereotip i acostar la seva tasca a la ciutadania, aquest cap de setmana la comarca s’omple de propostes amb la iniciativa Benvinguts a Pagès.