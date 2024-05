Preocupació per l’augment de plagues: “Fa tres estius que les patim”

L’arribada de la calor, cada any amb més intensitat, obre la porta a la presència de plagues a Sabadell. A pesar de les mesures del Govern local per pal·liar el problema, amb una regidoria específica per fer-hi front, la qüestió preocupa els veïns, especialment, a les portes de l’estiu.

Tal com han constatat diversos sabadellencs, les plagues es reparteixen per tota la ciutat, sobretot amb paneroles, però també altres espècies com les rates. En els últims tres anys ha crescut (+23%) el nombre d’actuacions del Servei de Salut i Gestió de Plagues, però els afectats lamenten que les intervencions no són suficients.

Un problema present arreu

A Hostafrancs fa anys que arrosseguen la qüestió durant aquests mesos estiuencs, amb una plaga de paneroles que es deixen veure sobretot per plantes baixes i aparcaments. “Fa tres estius que ho patim. Hem fet diferents instàncies, però no s’ha solucionat el problema”, explica la Pepi, que viu en uns baixos del carrer de Parellada. Per pal·liar la situació, recorren a accions com tapar desaigües i fins i tot han trucat a una empresa de desinfecció privada, però alerten que el sistema del clavegueram actual fa aflorar les paneroles a les portes de casa.

Un altre dels focus destapats en els últims dies és a la Creu Alta, on ja han comunicat la situació. A tocar del carrer de la Riera Alta, adverteix la Laura, hi ha un solar que està buit i provoca que per allà campin rates. “El problema és que passen molts nens. A més, se n’han vist també a tocar de l’estació, i això és un problema greu”, avisa ella mateixa.

En la mateixa línia, residents del Centre també han expressat la seva preocupació creixent per la presència de paneroles. “No n’havíem tingut mai cap i va aparèixer a casa”, apunta un veí del passeig de la Plaça Major. Moltes reclamacions es fan a través d’instàncies oficials, però també les xarxes socials s’omplen de missatges directes a l’alcaldessa Marta Farrés per denunciar la situació en alguns indrets.

Fa uns dies, Farrés i la regidora de Salut i Gestió de Plagues, Sílvia Garcia, van remarcar que el consistori està posant fil a l’agulla en la gestió del problema, amb diferents estudis per analitzar el clavegueram i actuar amb eficiència a les diferents zones. El diagnòstic ha de permetre que es pugui intervenir en un màxim de 72 hores després de rebre l’avís. A pesar de tot, l’aparició de nous focus és difícilment controlable i els afectats demanen que es millorin els protocols acabar amb totes les plagues amb urgència.