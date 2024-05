Consulta el programa de la Festa Major d’Espronceda 2024

Espronceda reviu aquest cap de setmana la festa major que tindrà la plaça de Rogelio Soto com a epicentre, amb una dotzena d’activitats previstes pensades per a gent gran del barri, infants i joves. “Volem crear un espai de convivència on tothom s’hi senti bé, i fomentar el respecte”, exposa Andrés Avellaneda, que està al darrere de l’organització de la festa des de 1978. Fem un repàs de les principals activitats previstes.

Divendres 31 maig

A la plaça Rogelio Soto

17:30 h Karaoke, per a nens i adults, micro lliure

21: 20 h Presentació de la festa + Pregó

21:30 h Correfoc

Recorregut: Placa de Rogelio Soto, seguint pels carrers Tintores, Fontanella, passeig Espronceda Aribau, Placa de les Tres Torres a càrrec de Sentinelles d`Arkemis.

23:00 h Música disc amb DJ oscar kaiser/ von

Dissabte 1 de Juny

A la plaça Rogelio Soto

12.00 h Taller Reciclatge plantes per a Infantils ,5 de juny dia MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT.

19:00 h Acte Infantil , Musica, humor, cançons

21:30 h Sopar a la Plaça. El sopar serà amanida variada de Verdures, Pernil i Formatge, 2 botifarres a la Brasa, pa, sangria i aigua.

22:30 h Ball a la plaça del barri Amenitzat por la Orquestra MILLENIUM GRUP acte de convivència veïnal.

Diumenge 2 de Juny

A la plaça Rogelio Soto

10:00 h Xocolatada: Per a nens/as, i adults.

11:45 h Activitats per a nens i adolescents Jocs cooperatius i activitats artístiques. Pintura, joc

17: 15 h Actuació de grup de Musica i ball

– Play –Back

– Actuació Gim Music

– Grup de ball tradicional i cantant música ball en viu

– Zumba

22:00 h Focs Artificials de fi de festa a l’antic Camp de futbol de Reis Catòlics a càrrec d’Els Sentinelles d’Arkemis.