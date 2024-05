Quin impacte poden tenir les ‘deep tech’ en comptabilitat i finances?

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) ha celebrat aquest divendres a la facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) la VIII jornada de comptabilitat i direcció, en què s’ha debatut sobre les noves tecnologies en l’àmbit comptable i financer.

A l’acte d’obertura de la jornada hi ha assistit el rector magnífic de la UAB, Francisco Javier Lafuente Sancho; la presidenta d’ACCID, Montserrat Casanovas; el director d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de Comerç, Joan Valls; i el president de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat de l’ACCID, Francesc Gómez. Així mateix, malgrat que estava anunciada la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, no ha assistit, com tampoc cap representant del govern.

En paraules del rector, la trobada bianual de l’ACCID és “un espai de trobada entre professionals, acadèmics, l’administració pública i les empreses, per intercanviar coneixement i experiències, al voltant de les noves tecnologies i l’impacte creixent que aquestes tenen en la nostra vida”.

Per la seva part, Luz Parrondo, PhD directora del Màster in Accounting and Financial Management a la UPF Barcelona School of Management ha ofert al centenar de professionals del sector una conferència que ha dut per nom Deep Tech en Comptabilitat i Finances. Parrondo ha volgut relativitzar el temor que s’ha generat al voltant de les nvoes tecnologies, assegurant que “el branding està a tot arreu, i els americans són molt bons. Totes les tecnologies les hem de dividir entre dos, sigui per expectativa o per por”.

En aquesta línia, ha volgut diferenciar entre les deep i les shallow, les que sí que han provocat “un canvi més radical, un impacte en la societat molt més important”. Alhora, i aterrat en el camp de la comptabilitat, ha assegurat que l’arribada de noves tecnologies no canviarà, ni tan sols amb la computadora quàntica, sinó que ajudarà a fer “els processos més de pressa”. Finalment, ha detallat quins són els reptes que s’hauran d’afrontar en el futur, amb l’arribada de les noves tecnologies com garantir la privacitat i control de dades, la sostenibilitat, la seva escalabilitat, la seva interoperabilitat, i la regulació.