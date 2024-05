Yolanda Díaz: “Els treballadors han de guanyar drets, per això volia estar a Sabadell”

En Comú Sumar ha celebrat el seu acte central de la campanya de les eleccions europees a la plaça del Pi de Sabadell aquest divendres, amb la presència de la vicepresidenta segona del Govern d’Espanya i líder de la formació, Yolanda Díaz, que ha acompanyat el candidat de la formació Jaume Asens en l’equador de la campanya electoral. En el míting també han intervingut el líder dels comuns a Sabadell, Joan Mena, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

Díaz ha remarcat la ubicació de l’acte, en la plaça central de Ca n’Oriac, com símbol del programa de Sumar, centrat en la “classe obrera”. “Els treballadors han de guanyar drets. Per això volia estar aquí avui”, ha emfatitzat, en un discurs en què ha assegurat que la formació d’esquerres representa el “vot antiausteritat i a favor dels drets” en contra de les polítiques “neoliberals” i les “retallades” de drets i en els serveis públics defensats pel PP a Europa, tot remarcant algunes de les mesures de Sumar a l’executiu com han estat la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i l’impost a la banca i a les grans fortunes.

Precisament, la líder de Sumar ha remarcat la importància de les eleccions europees per la lectura que en puguin fer els populars. “Feijóo ho veu com una revàlida de les eleccions generals i li hem de donar una rebolcada democràtica com vam fer el passat 23 de juliol”, ha emfatitzat. “Cada vot a Sumar és un més de Feijóo a l’oposició“. “Hem demostrat que es pot acabar amb les retallades i que es pot governar d’una altra manera”, ha remarcat Jaume Asens.

Díaz s’ha tornat a mostrar en contra de l’OPA hostil del BBVA per absorbir el Banc Sabadell i ha criticat el sector de la banca “que s’està forrant mentre no actualitza l’IPC als seus treballadors”.

Mena, propalestina: “Sabadell és una ciutat pacifista”

El portaveu municipal dels comuns, Joan Mena, ha defensat el vot a En Comú Sumar com a resposta a la pujada de la dreta i a l’extrema dreta, que representen “els insults i l’odi” en una clara referència a la tensa votació de la llei d’Amnistia al Congrés dels Diputats.

Així mateix, Mena ha defensat el reconeixement de l’Estat de Palestina per part d’Espanya i la pau a Gaza. “Sabadell és una ciutat pacifista i que defensa la cooperació. Des d’aquest barri obrer diem: Prou al genocidi d’Israel contra el poble de Palestina!”. “Netanyahu haurà de rendir comptes davant d’un tribunal”, ha afegit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha demanat a Alberto Núñez Feijóo, “soci de Vox”, que es pronunciï sobre la fotografia entre el primer ministre israelià i el líder de la formació d’ultradreta, Santiago Abascal.

Mena ha recordat la figura de Francisco Morales, que va ser tinent d’alcalde en l’època d’Antoni Farrés i un dels grans referents veïnals de la ciutat del segle passat. El polític i activista va morir el passat 2 de maig als 85 anys.

Fotografies: Juanma Peláez