Un home va ser detingut dimecres al matí a Sabadell per desobediència, resistència i atemptat contra els agents de la Policia Municipal. El cos estava actuant per una infracció de trànsit comesa per l’individu, de 41 anys.

Els fets van passar abans de les nou, al carrer del Vallès amb Calderón, al Centre. Després del succés, es van instruir diligències judicials amb la intervenció de dues unitats de la Policia Municipal.