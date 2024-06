Ja hi ha data per restablir el servei de la línia R4 de Rodalies

Els usuaris sabadellencs que agafen habitualment la línia R4 de Rodalies tindran una bona notícia en els pròxims dies. Adif ha informat que preveu normalitzar aquest diumenge la circulació de trens -també de les línies R3 i R7 de Renfe-, un mes després del robatori de coure en una subestació elèctrica de Montcada Bifurcació.

La incidència, producte d’un acte vandàlic en plena jornada electoral a casa nostra, va provocar afectacions greus a la infraestructura en aquest punt, desencadenant alteracions en el servei. La situació havia despertat les queixes de molts viatgers, que lamentaven que no s’estaven complint els nous horaris reduïts pels treballs de reparació.

✅🚆 Este domingo se normaliza la circulación de las líneas R3, R4 y R7 de @rodalies, tras completar estos días la reparación del enclavamiento de #Montcada Bifurcació, dañado por el robo de cable el pasado 12 de mayo. pic.twitter.com/Fv1WKoRIcu — Adif (@Adif_es) June 12, 2024

Ara, la gestora pública de les instal·lacions ferroviàries ha anunciat que aquests dies ha completat la reparació de l’enclavament danyat. Alhora ha celebrat que ha aconseguit acabar les tasques de reparació un mes abans del previst, ja que inicialment havien apuntat a un calendari de dos mesos de treballs per recuperar la normalitat. Més d’un centenar d’operaris d’Adif i d’empreses especialitzades en senyalització han treballat en l’arranjament de l’avaria, segons afirma la gestora pública.

El robatori de coure va tenir lloc el diumenge 12 de maig. Els danys provocats per la sostracció de cable van comportar interrupcions destacades del servei a les línies que utilitzen aquesta infraestructura. Deu dies després, els Mossos d’Esquadra van detenir quatre persones vinculades al succés, desarticulant un grup criminal especialitzat en el robatori de coure. Una de les detencions, de fet, va tenir lloc a Sabadell.

Impacte en la resta de serveis

La posada en marxa novament del servei ha de servir per descongestionar altres serveis viaris i ferroviaris que aquestes quatre setmanes han rebut els passatgers que no podien cobrir el seu trajecte habitual amb Rodalies. De fet, línies d’autobús interurbà com l’A1, l’A2, l’E1 o l’E2 han patit un fort col·lapse al llarg d’aquest temps, amb les demandes d’uns usuaris que han lamentat que no s’hagi ampliat el servei.

En aquest sentit, l’E1 que cobreix el camí de Sabadell a Barcelona ha registrat una mitjana de 1.722 viatges diaris, un 49% més que el maig de 2023 i un 24% més que aquest mes d’abril. Mentre que l’A1 ha experimentat augments superiors al 30% en els mateixos períodes.

Amb tot, l’impacte més fort s’ha notat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Les estacions de Sabadell han viscut un augment de 20.381 viatges registrats. La ciutat ha canalitzat una pujada de 672 viatges en dies feiners, 1.015 viatges en dissabtes i 1.312 viatges en festiu respecte a les setmanes prèvies al robatori de coure a Montcada Bifurcació. A la xifra cal sumar l’afluència a Terrassa, Martorell i Manresa, que en total han suposat un augment de 22.947 viatges a les quatre localitats.