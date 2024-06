Els diferents cossos de seguretat desplegaran aquest cap de setmana un dispositiu especial als carrers de Sabadell per la revetlla de Sant Joan. La celebració comportarà més controls de trànsit, més vigilància i un reforç del servei de neteja als carrers.

Malgrat que no es preveuen afectacions ni talls en vies principals de la ciutat, sí que hi haurà carrers tallats per la celebració de veïns que es reuniran per gaudir de la revetlla. Això comportarà el tancament de carrers on no es podrà aparcar durant la jornada. A continuació, pots consultar la llista de les zones:

Plaça Vallès

Carrer El Cano

Carrer Romeu

Carrer Tiburt

Carrer Llobet

Carrer Riego

Passatge Togores

Carrer Bonavista

Carrer Sant Maurici

Carrer Fraser Lawton

Carrer Manuel Folguera

Carrer Ribot i Serra

Carrer Valldaura

Carrer Leovigil

Carrer Enginyer Playà

Carrer Canonge Joncar

Carrer Fàtima

A banda, a Sabadell se celebraran cinc revetlles autoritzades pel consistori. Seran menys que l’any passat. Al Torrent del Capellà i a la plaça del Treball es faran amb foguera. Mentre que a la Plana del Pintor, el carrer de Covadonga i l’Associació El Ciervo també hi haurà festa, en aquest cas sense foguera.