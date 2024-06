Les incineracions es doblen en una dècada a Sabadell

L’any 2023, a Sabadell es van incinerar 1.686 persones. Aquest tipus de procediment funerari va a l’alça des que es va inaugurar el crematori de Sabadell al costat del cementiri, el juliol del 2011. Concretament, en l’última dècada gairebé s’ha doblat (+88%) el nombre d’incineracions practicades a Sabadell, i el nombre de serveis que presta el crematori també ha superat, amb escreix, la previsió inicial de l’Ajuntament, segons dades del propi consistori.

La catedràtica de Sociologia de la UAB i directora del grup de recerca ISOR, Mar Griera, explica que “hi ha un increment de les cremacions arreu del món occidental en les últimes dècades. És una tendència general que veiem tant als Estats Units, Anglaterra, Països Baixos i a llocs com el Japó on són el 99% dels casos”. A causa de la pandèmia de la covid-19, l’any 2020, es va batre el rècord d’incineracions realitzades fins aleshores en un any al crematori sabadellenc: 1.704. L’any següent, el 2021, se’n van fer un 5% menys i el 2022 el nombre total va tornar a créixer fins a assolir un nou rècord: 1.715 incineracions. Si bé entre 2022 i 2023 les xifres van ser molt similars, es va produir un altre descens (-1,6%).

Griera assenyala diversos factors que poden motivar aquesta tendència a l’alça. El motiu econòmic és un d’ells, sobretot, diu, “no només perquè el ritual en si pugui ser més barat, que no sempre ho és, sinó perquè no t’obliga a mantenir amb perpetuïtat un espai funerari”.

En segon lloc, també situa canvis en la societat com la secularització, la pèrdua de pes de les institucions tradicionals que organitzaven els diferents ritus de pas com el bateig, el matrimoni, el funeral, etc.

Altres tipus d’espais

No és que desapareguin aquests rituals, diu la catedràtica, però sí que es personalitzen més. Segons Griera, “allò que antigament acostumava a ser un ritual molt pautat, avui dia són cada vegada més espais del que es diu creativitat ritual però, també, de cerca de nous patrons”. La mobilitat que permet la incineració a diferència de les sepultures fixes en un cementiri i que l’Església catòlica hagi obert la seva mirada sobre aquesta pràctica –es demana que es mantinguin les cendres en un espai sagrat– són altres aspectes que segons la investigadora propicien l’increment de les cremacions.

El nombre d’incineracions que s’estan duent a terme anualment a Sabadell és més alt del que va preveure l’Ajuntament en el Pla director del cementiri aprovat el 2007, que és el document que analitza l’estat de l’equipament i projecta quina situació tindrà al cap de diversos anys, així com quines millores cal anar fent per adequar-lo a les necessitats de cada moment.

Aquest document, doncs, indica que el 2023 es preveia que es farien 776 incineracions, la qual cosa és menys de la meitat de les que realment es van dur a terme. El crematori no només dona servei a Sabadell sinó també a municipis de l’entorn.