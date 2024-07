L’atur a Sabadell cau per cinquè més consecutiu i assoleix la xifra d’aturats més baixa des de 2008

L’atur a Sabadell experimenta un nou descens al juny respecte al mes anterior i per cinquè mes consecutiu baixa l’atur a la ciutat. En concret, la xifra de juny de 2024, publicada avui, es situa en 10.776 persones, un 2,2% mensual menys respecte del maig (amb 239 persones aturades menys). Aquest descens de l’atur intermensual se situa com el més intens registrat el 2024. Així mateix, s’assoleix la xifra d’aturats més baixa a Sabadell des de juny de 2008.

En aquesta ocasió, el comportament de l’atur a la ciutat respecte al maig és millor que el del conjunt del Vallès Occidental (-1,5%), que la província de Barcelona (-1,6), Catalunya (-1,8) i Espanya (-1,8). Pel que fa a la variació anual de l’atur a la ciutat, és de -1,8%, és a dir, 172 persones aturades menys respecte el mateix període de l’any anterior.

Tal com ha indicat el tinent d’alcaldessa de Promoció i Projecció de Ciutat, Lluís Matas, “les mesures que estem impulsant a la ciutat per promoure l’activitat econòmica estan donant resultat i això està contribuint a generar ocupació. El fet de ser business friendly i treballar per atraure noves inversions, els programes de formació i treball, el suport i acompanyament a les empreses, entre moltes altres mesures, ens situen com a epicentre d’activitat i això vol dir que es genera més feina i més progrés per a tothom”.

Per la seva part, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, ha comentat que “el comportament positiu de l’atur dona embranzida per continuar avançant i fent una aposta molt destacada per assentar les bases del futur, tot reivindicant Sabadell com una ciutat dinàmica, competitiva i oberta a noves inversions i plena d’oportunitats”.