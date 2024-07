El nadó del part que va comportar les agressions de familiars a sanitaris de l’Hospital de Terrassa dijous passat ha mort aquest dimarts a la tarda pel problema cerebral amb què va néixer, segons han confirmat fonts de l’hospital Taulí, on van ser derivats mare i fill la setmana passada. D’acord amb la família, segons l’ACN, s’ha decidit no fer cap intervenció artificial a la criatura, que no ha pogut superar la situació amb què havia nascut.

Mentrestant, els Mossos d’Esquadra no han registrat incidents a l’entorn ni d’aquest centre hospitalari ni del de Terrassa, on han desplegat dispositius policials especials com els que s’organitzen en altres “punts calents” en previsió que hi poguessin haver aldarulls.

Reforços en els centres hospitalaris

Dimecres passat, un grup d’entre vuit i deu sanitaris de l’Hospital de Terrassa va ser agredit violentament pels acompanyants d’una pacient embarassada amb complicacions durant el part. La dona estava sent assistida a la sala de parts i va entrar en una situació clínica complexa, moment en què els acompanyants van irrompre exaltats al servei d’Urgències i àrea de Parts. Allà van agredir diversos professionals i van trencar aparells electrònics i mobles. Els Mossos d’Esquadra van fer diverses identificacions.

Arran d’aquests aldarulls s’ha reforçat el servei policial tant en aquest hospital com al Parc Taulí, on finalment van ser derivats mare i fill. A més, aquesta situació, junt a la viscuda en un altre cas d’aldarulls a l’hospital de Girona, ha motivat que el conseller de Salut, Manel Balcells, hagi anunciat reforços en els protocols de seguretat als centres hospitalaris.

Després dels incidents de l’hospital de Terrassa, però, l’equip del Taulí i treballadors socials havien estat treballant amb la família per evitar que situacions com aquella es tornessin a repetir. Davant del diagnòstic complicat del nadó s’ha estat treballant per assumir un final que es preveia inevitable i s’ha garantit la mort digna del nadó.