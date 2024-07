El barri de Can Deu celebra aquest cap de setmana la seva festa major amb activitats de tota mena. Petit i grans han sortit al carrer per a les celebracions que han comptat amb el ball com a gran pal de paller i també han organitzat diverses activitats infantils, destacant la festa de l’escuma que ha aplegat una quinzena d’infants. La gran cloenda anirà a càrrec de les forques de Can Deu.

FOTOS: DAVID CHAO