Les notícies destacades del dia a Sabadell

Què ha passat a les últimes hores a Sabadell? Repassa les notícies més destacades del dia a la ciutat.

L’Ajuntament de Sabadell destinarà més de 7,5 milions d’euros en nou asfaltatge entre 2024 i 2025. El Govern municipal ha fet públic el llistat de carrers on es compromet a actuar, com a part de l’estratègia de “portar els diners als carrers”. En el següent mapa interactiu podeu consultar en quins carrers s’actuarà. En blau fluix hi ha les obres d’asfaltatge del 2024, i en blau fort les del 2025.

L’incendi que ha cremat uns horts del riu Ripoll, a l’altura de la Bassa de Sant Oleguer, davant de l’escola Joaquim Blume, ja ha quedat extingit. Els Bombers de Sabadell han rebut l’alerta a les 16:36 h d’aquesta tarda i s’han desplaçat tres dotacions per apagar les flames. Han treballat braç a braç amb l’Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell (ADF). Ha cremat vegetació i algunes barraques, però no s’ha registrat cap ferit. L’incident ha deixat anar una gran columna de fum que ha estat visible des de molts punts de la ciutat.

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una xarxa que introduïa a Catalunya grans quantitats de cocaïna provinent de Colòmbia. El grup gestionava una xarxa de pisos a Barcelona on venien i distribuïen la droga, que es traslladava en bidons plens de melmelada. L’operació, que s’ha portat a terme amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, s’ha saldat amb la detenció de 40 membres de la xarxa, arrestats en diferents municipis catalans i a Salamanca.

La programació de tardor dels teatres municipals La Faràndula, el Principal, l’Estruch i laSala inclou un total de 33 espectacles de teatre, música, dansa i circ. En total, entre setembre i desembre, aquests equipaments acolliran més d’una cinquantena de sessions amb l’objectiu de consolidar les bones xifres d’assistència i ocupació de la temporada 2023-2024, quan la programació municipal va batre el rècord dels últims 10 anys ambe 60.488 espectadors.

L’atac del Sabadell 24/25 ha incorporat una nova peça amb un llarg recorregut i gran experiència. Es tracta de Rubén Martínez, un extrem esquerrà de 34 anys nascut a Maó (Illes Balears), però criat futbolísticament a La Masía, on va jugar fins a la categoria juvenil. Després va iniciar un periple per diferents clubs, la major part en la categoria de bronze del futbol espanyol, amb un pas recent també per la Segona Divisió A amb UD Logroñés i l’Albacete.