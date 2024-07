Retencions a l’AP-7 a Barberà del Vallès. A l’AP-7 hi ha trams de lentitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès en sentit sud i a Sant Cugat en tots dos sentits. També hi ha intensitat a Barberà i Sant Cugat en sentit sud. D’altra banda, hi ha 6 km de retenció entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril.

https://x.com/transit/status/1815282566280208749