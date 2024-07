Perdoni, l’oficina de turisme?

[Per Josep Mercadé, periodista]

Heu fet mai aquesta pregunta quan sortiu de viatge i visiteu una ciutat que disposa d’aquest servei? Suposo que la resposta és afirmativa, ja que el que és més habitual és cercar un espai físic on et puguin informar i aconsellar. Les xarxes socials serveixen per planificar, però un cop arribes a l’indret en qüestió, agrada disposar d’aquest contacte oral encara que serveixi per corroborar algunes de les informacions que hem obtingut prèviament accedint a internet.

Alegrem-nos, doncs, que a Sabadell, finalment, disposarem el setembre d’un espai específic pensat com a oficina de turisme per poder fer el que fan infinitat de municipis petits i grans. Aquesta mena d’equipaments, si estan dissenyats com a tals, ofereixen un retorn a la ciutat. Els principals beneficiaris poden ser tota mena d’activitats econòmiques.

Convertir la Casa Duran en una oficina de turisme ha estat un procés llarg. M’atreviria a dir que massa llarg. Ja sabem que les administracions si per una cosa destaquen és per la seva lentitud. Però en aquest cas s’ha fet esperar una mica massa.

Fins no fa gaires anys, quan parlaves de turisme a ciutats del cinturó metropolità de Barcelona, t’exposaves a mirades estranyes i frases tan recurrents com “qui vols que vingui a veure aquesta ciutat tan lletja”. És clar que tot és opinable, però el que és més habitual és que la gent d’un mateix lloc sigui també la més crítica respecte als valors que pot oferir als seus visitants.

Per sort, la realitat és molt més tossuda i ha quedat demostrat que ciutats com la nostra, tot i que part del patrimoni arquitectònic ha desaparegut, ofereixen moltes possibilitats per als visitants que no s’han de deixar perdre. Fa molts anys teníem visites organitzades tan curioses com grups que venien als cinemes de l’Eix Macià i anaven a El Corte Inglés. Però ara això ja és història.

Actualment, el perfil del turista que ve a Sabadell és un altre. L’oferta d’hotels i apartaments atrau estrangers que venen a Barcelona i que consideren que Sabadell forma part de la mateixa conurbació. Per tant, creuen que són a Barcelona encara que s’hagin de desplaçar una hora per accedir als indrets més turístics del cap i casal.

Això no impedeix que Sabadell es pugui beneficiar d’aquests turistes, ja que el que és més important és que pernocten a la ciutat. A partir d’aquí el que cal és ser prou atractius per oferir visites i donar-les a conèixer a la mateixa ciutat. Per això és tan necessari disposar d’aquesta oficina a la Casa Duran.