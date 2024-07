Xoc de realitat davant de lectures esbiaixades

Editorial 23 de juliol de 2024

En els últims dies han tingut lloc diferents fets de gravetat a la ciutat que poden generar inquietud en la ciutadania. L’apunyalament de diumenge passat al Centre és un fet que cal entendre dins del marc en què es va produir. Hem de ser clars i parlar amb propietat quan es tracta de successos d’aquestes característiques per evitar l’alarma social. No és el mateix inseguretat que sensació d’inseguretat. La seguretat consisteix en mesures concretes com tenir policies, càmeres i lleis per protegir-nos, entre moltes d’altres. En canvi, la sensació de seguretat és com ens sentim respecte a la nostra protecció, influenciada per coses com ara bona il·luminació i carrers nets.

La sensació de seguretat, doncs, no sempre reflecteix la veritable seguretat: podem sentir-nos segurs sense estar-ho realment, o sentir-nos insegurs tot i estar-ho, si no veiem les mesures de protecció al nostre voltant. Hi ha partits poc democràtics que s’aprofiten d’aquesta sensació d’inseguretat. Anem als fets: hi ha més delinqüència a Sabadell que abans? Sí, un 17,4% més que fa un any. Però d’on partim? Completem la fotografia: a Sabadell es van produir 10,6 fets delictius el primer trimestre de l’any, segons les dades del Ministeri d’Interior. És el segon municipi amb menys criminalitat del top-10 català. Compte amb les lectures esbiaixades, perquè poden ser tramposes.