L’atur al Vallès cau en els primers sis mesos de l’any

Cau l’atur a 12 dels 23 municipis del Vallès Occidental. La nostra comarca tanca el mes de juny amb 42.689 persones a l’atur, el que representa un 1,5% menys en només un any. L’atur retrocedeix i el nombre de nous contractes es dispara: en només un mes, se n’han signat un 9,7% més.

El mes de juny, generalment, és un bon mes pel que fa a ocupació: segons els registres de l’Observatori del Vallès Occidental, només va augmentar els anys 2008 i 2020, anys que coincidien amb l’esclat de la crisi econòmica i la sanitària. Al mes de juny, la comarca té 1.121 persones desocupades menys que el juny de 2023, una caiguda del 2,6%. La taxa d’atur registral de la comarca baixa fins al 9,07%, tot i que està per sobre de la catalana (8,42%).

I quins són els municipis on la caiguda ha estat més accentuada? A Vacarisses ha caigut significativament (-5,0%), seguit de Palau-solità i Plegamans (-3,7%), Sabadell (-2,2%), Viladecavalls (-2,1%). %), Cerdanyola del Vallès (-2,1%) i Terrassa (-2%), per sobre de la mitjana a Catalunya (-1,8%). En contraposició, els municipis on s’ha registrat ara un increment de l’atur és a Matadepera (+5,3%), Ullastrell (+3,3%), Sant Llorenç Savall (+1,9%) i Sant Cugat (+1,9%). En concret, a la nostra ciutat, la taxa d’atur és del 10% el mes de juny, amb 10.776 persones cercant feina, 239 menys que l’any passat.

Els joves troben feina

La caiguda en les xifres de desocupació s’ha produït tant entre els homes (-2,1%) com entre les dones (-1,1%). També el descens de l’atur s’ha produït en totes les franges, especialment entre les persones més joves, amb menys de 30 anys (-3%) i de 30 a 44 anys (-2,1%).

Si analitzem quines han estat les activitats econòmiques on més s’ha reduït l’atur destaca el comerç al detall (-125) i les activitats relacionades amb l’ocupació (-109). Durant el mes de juny també s’han formalitzat 23.519 contractes laborals amb lloc de treball al Vallès Occidental, un 9,7% més que el maig.